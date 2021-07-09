А. Лукашенко: Лозунг "Спорт вне политики" давно забыт

Ровно две недели осталось до старта Олимпийских игр в Токио. Сегодня Президент страны передал национальное знамя нашей олимпийской команде.

Скоро все мы у экранов телевизоров будем переживать за наших атлетов и радоваться, видя, как белорусский флаг поднимается над олимпийским пьедесталом. Их часто называют дипломатами, ведь спорт - имидж страны. Вместе с тем уже не редкость, когда спорт ввязывают и в политические игры. Беларусь это прочувствовала на себе.

В том числе и об этом говорил сегодня Президент. Победы наших атлетов станут ответом всем, кто сегодня давит на Беларусь. Александр Лукашенко заверил спортсменов: за вами народ, который ждет поднятый в небо Токио наш государственный флаг.

О чем еще говорил Президент олимпийцам во время церемонии и в неформальном общении? Сколько километров наездили гребцы во время тренировок? И какие лайфхаки у гимнасток?

Ольга Макей погрузилась в спортивную атмосферу.

Эти Олимпийские игры вошли в историю, еще не начавшись. Главный старт четырехлетия на год сместила мировая пандемия. Но у форума оставили прошлогоднее название, поэтому не удивляйтесь, когда будете слышать о Токио-2020. Конечно, перенос Игр для многих спортсменов оказался критичным, но здесь, как говорится, все в равных условиях.

Карантинные меры (а в столице Японии c 12 июля снова режим ЧС) будут жесткими: постоянные тесты, GPS-слежка за перемещениями, полное ограничение контактов. Запомнятся Игры не только отсутствием иностранных болельщиков. Соревнования пройдут вовсе без зрителей.

Гребля на байдарках и каноэ - пожалуй, тот вид спорта, за которым интереснее следить у экранов. Кстати, лодки нашей сборной уже улетели в Токио. Для Беларуси это самый медалеемкий вид спорта: из 78 наград на летних Играх 10 завоевали гребцы. Мужская команда к этому старту готовится 9 лет. От Игр в Рио ее отстранили, не разбираясь, мол, допинг, за что позже извинялись: ошибка вышла. Парни настроены по-боевому, на тренировках прошли больше длины экватора - 45 тысяч километров.











Олимпийцев пригласили во Дворец Независимости

К этим Играм олимпийцы готовились целых пять лет! Это ежедневные усиленные тренировки. Сегодня во Дворец Независимости их пригласил Президент. Конечно, к Играм готовятся и телевизионщики. И речь не только о трансляциях. Сегодня на съемки во Дворец Независимости тоже по-спортивному - на велосипеде.

Белорусская команда в Токио - это 109 атлетов в двадцати видах спорта. Конечно, во дворце сегодня не все: некоторые на турнирах и сборах. Тем не менее проводы на Олимпиаду (так называют это мероприятие) - уже традиция. А еще хорошая примета.

Некоторые команды в Токио вылетают уже завтра: предстоит карантин и акклиматизация. Впрочем, уже и позабылось, что перед Играми в Рио в Бразилии бушевал вирус Зика. Что до климата, то лето в Стране восходящего солнца жаркое и влажное. Тут у всех свои лайфхаки. На тренировке мы застали наших гимнасток. В Японии они были на сборах прошлым летом.

В каждом виде спорта свои нюансы. А кто говорил, что будет легко? Александр Лукашенко как болельщик скажет: конечно, эти Игры ждали все. А как Президент добавит: борьба за медали всегда жесткая. Но в этот раз будет труднее.

Хочу сразу настроить на то, что ваши спортивные достижения не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом. Вплоть до политики. Хотя спорт давно стал разменной картой в политике, к сожалению. Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая. Безусловно, вы все понимаете. Но эта ноша не тяжелее тех испытаний, которые вы уже преодолели. Я в деталях осведомлен, через что вам пришлось пройти. Но вы все-таки прошли. Остался главный, но решающий шаг. Имели место провокации, буллинг, психологическое давление, угрозы. Все это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты, проявив терпение, волю и мужество. Теперь так же уверенно надо отстоять честь нашей Беларуси на аренах в Токио. Вы знаете, что соперники будут сильнейшие. Определенные сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен и прессинг с политическим подтекстом. Лозунг "Спорт вне политики" давно забыт. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

И ведь правда. Олимпиада-80 запомнилась травлей Советского Союза Западом. Но и в XXI веке все чаще нарушаются принципы олимпизма. Из спортивных состязаний устраивают политические. Например, вместо гимна России на Играх будет звучать Концерт № 1Чайковского. Под санкциями руководство белорусского НОКа. Советчики подстрекали едва ли не запретить наш флаг. Все это не что иное, как давление и произвол со стороны ангажированных политических сил.

Но мы верим, что любые преграды только добавят вам по-хорошему спортивной злости. Вы - белорусы. В нашей родовой памяти заложено умение преодолевать трудности и побеждать. Так ведь было всегда. Это подтвердят и наши чемпионы, призеры Олимпийских игр, ветераны спорта, которые пришли сюда, чтобы также поддержать вас. Помните, что за вами народ, который ждет поднятый в небо над Токио государственный флаг Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Все шансы есть! Новости только за эту неделю: белоруски вернулись с золотом с чемпионата Европы по пятиборью. Недосеков на турнире в Венгрии побил национальный рекорд своим прыжком 2 метра 37 сантиметров. Арина Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона, хоть дальше пробиться и не смогла.











Иван Тихон стал капитаном национальной команды

Команда сильная. Ее капитаном стал Иван Тихон. Именно ему Президент передает национальное знамя.

"Будем едины в стремлении достойно представить свою страну, показать наилучший результат во имя спорта и во славу родной Беларуси", - это слова из клятвы белорусского спортсмена, которую произносит Тихон. Для молотобойца это шестая Олимпиада. В его карьере было многое: и дисквалификация, и несправедливо отобранная бронза Пекина (позже ее вернули). Все трудности его только закалили: это он доказал серебром в Рио. А сегодняшнее мероприятие здорово мотивирует!

Президент и сам ведь спортсмен. Хорошо понимает те чувства, когда выходишь на арену. Потому искренне настраивает олимпийцев.

Хочу сказать: когда будете выходить на ковер, стадион, не переживайте. Сделайте все, как на тренировках. Будем не только болеть, страшно переживать, желать победы на каждом метре. Я особенно. Желаю вам не заболеть физически. Быть в форме и показать все, на что вы способны. Доброго пути и счастья!Если что-то нужно - скажите. Мы давно договорились с Дальним Востоком, сделает все. Успехов, счастья и знайте: мы в вас верим. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Торжественные проводы белорусской делегации на Олимпийские игры

На память Президенту набор сувенирных значков "Токио-2020". Его вручает гимнастка Алина Горносько. Для нее это первая Олимпиада, потому важно услышать напутствие от опытных коллег. В 1972-м Антонина Кошель привезла золото Игр в Мюнхене.

Уже после дань традиции - фото на память с Президентом на крыльце Дворца Независимости.

Бело-голубые цвета национальной формы - это символы духовной чистоты и мира. Уже через 14 дней ее увидит весь мир на церемонии открытия Олимпийских игр. Кому-то белорусский аист на эмблеме team by обязательно принесет удачу. Но все же главный талисман - наш флаг, который (будем верить) в Токио поднимется не раз.

