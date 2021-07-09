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А. Лукашенко - олимпийцам: Ваши спортивные достижения сегодня сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики

А. Лукашенко - олимпийцам: Ваши спортивные достижения сегодня сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих спортсменов, но и для государства, в том числе в политическом аспекте. Об этом он заявил сегодня на торжественных проводах белорусской спортивной делегации на XXXII летние Олимпийские игры, сообщает БелТА.


Все мы - спортсмены, болельщики долго ждали эти игры. Абсолютно убежден, что отложенный старт состязаний, накопленная энергия, события в стране и мире сделают предстоящую борьбу за медали как никогда жесткой и бескомпромиссной. Я хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения - это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики", - подчеркнул белорусский лидер.


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