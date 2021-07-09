А. Лукашенко - олимпийцам: Ваши спортивные достижения сегодня сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики

Все мы - спортсмены, болельщики долго ждали эти игры. Абсолютно убежден, что отложенный старт состязаний, накопленная энергия, события в стране и мире сделают предстоящую борьбу за медали как никогда жесткой и бескомпромиссной. Я хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения - это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики", - подчеркнул белорусский лидер.