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А. Лукашенко: Оршанский инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне
Президент подверг жесткой критике качество работы по развитию Оршанского инструментального завода в ходе рабочей поездки по Витебской области. Местные органы власти и руководство промышленной отрасли провалили поручение Александра Лукашенко. То, что задачи не выполняются должным образом, Глава государства увидел, еще только подъезжая к заводу. Обратил внимание, что на территории не навели даже элементарный порядок. Все сделано второпях и некачественно. Еще хуже оказалась картина внутри помещений.
Президент сразу отказался от предложенного маршрута и прошел по всему заводу для того, чтобы полностью оценить производственную цепочку - от приемки сырья до выпуска готовой продукции. Зашли в каждую дверь. Где-то оказались сваленные в кучи старые станки, дальше - сырые, темные цеха с плесенью на ободранных стенах. Ужасные условия труда, в которых работают десятки людей. Производство, ориентированное на оснащение крупных промышленных предприятий, сейчас не может в полной мере удовлетворить спрос заказчиков. Проблема в устаревшем оборудовании, а еще в банальной бесхозяйственности.
В одном из цехов Президент поручил отремонтировать крышу и организовать производство с использованием новых станков. Их поставками займется местный завод "Красный борец". Еще одно поручение - отгородить частников от основных площадей. До этого арендаторы и заводчане пользовались одной проходной. Но главное - надо привести все в идеальный порядок. На это у чиновников не так много времени.
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