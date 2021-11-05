Вклад в здоровье нации. Сегодня в Могилеве на базе областной клинической больницы открыт новый кардиоцентр.

Подарок к 7 Ноября: новый кардиоцентр в Могилеве открыт





Участие в церемонии принял Президент. Стало доброй традицией делать подарки людям в преддверии государственного праздника - Дня Октябрьской революции. Это всегда объекты, которые важны для развития регионов и комфорта их жителей. Вот таким новым смыслом и значением в наше время наполнен день 7 Ноября. И даже дождь не испортил особую атмосферу этого важного для могилевчан события.

В этом году Могилевская областная больница отметила полувековой юбилей. Но при этом медучреждение на передовой по внедрению современных технологий и методов лечения. А это сотни тысяч спасенных жизней. Благодаря высококлассным врачам, которые не отступили от выполнения своего долга и в период пандемии.



Уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси снижается



Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Сегодня мы не просто сползаем с той вершины, на которую поднялись особенно по госпитализации, воспалению легких, а уже сползли. Мы уже во многих областных центрах, других больницах возвращаем койки, которые были отданы под COVID. Мы начали в полном объеме оказывать плановую помощь - это главный показатель.







Глава государства призвал граждан беречь свое здоровье и относиться к нему ответственно.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Берегите себя, все зависит от вас. Маски, респираторы - это ваше дело. Мы вас заставлять не будем. Но помните, что прежде всего вы творцы своего здоровья.





Новый кардиоцентр позволит вдвое увеличить количество операций, в том числе на открытом сердце. А в целом довести до 3 тысяч хирургических вмешательств в год. Проводить здесь будут и пересадку сердца. Если раньше пациентов с мерцательной аритмИей приходилось отправлять в Минск, то сегодня помощь окажут и в регионе. Сегодня все для этого есть - от специалистов до современного оборудования и медицинских гаджетов.



Открыты 5 современных операционных, в том числе и гибридная. КТ, ангиографический комплекс, УЗИ, аппараты ИВЛ. В общем начинка крутая. Хирурги могут проводить сложнейшие совместные операции. Все это позволит снизить в регионе смертность от болезней сердечно-сосудистой системы на треть в течение нескольких лет.



С медиками-ветеранами пообщался Президент



Какой была больница и какой стала сегодня, лучше всех понимают и чувствуют врачи, которые десятки лет проработали в этих стенах. С медиками-ветеранами пообщался Президент.

Развивать медицину будут, но здоровый образ жизни никто не отменял. Важно все – от еды до спорта. Подарком для могилевчан стал и новый физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Фатина. Один из крупнейших в областном центре. Был долгостроем, но в прошлом году за него взялись активно. В итоге в новом ФОКе 50-метровый бассейн и для любителей, и для спортсменов. Ребята могут заниматься борьбой и боксом, дзюдо и настольным теннисом. Местные жители ждали открытия как никто.



Президент пообщался с жителями Могилева