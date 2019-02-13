А. Лукашенко: Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил

Главные политические новости сегодня приходили из Сочи. Там состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Они продолжатся и в предстоящие дни. На встрече в Красной Поляне наш Президент заявил о том, что отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Владимир Путин в свою очередь отметил, что Беларусь для России является важнейшим стратегическим партнером и союзником. На переговорах присутствовал министерский и правительственный пул двух стран. Отношения Минска и Москвы находятся на высоком уровне с точки зрения всевозможных направлений межгосударственного взаимодействия - политики, экономики, социальной сферы, культуры. Лидеры подтвердили приверженность союзническим отношениям и выразили уверенность, что возникающие проблемные вопросы найдут свое решение. Только деловой частью эти переговоры не ограничились. Вместе президенты отправились и на одну из горнолыжных трасс, что стало сюрпризом для любителей зимнего спорта. Из Сочи репортаж нашего политического обозревателя Ольги Макей.





Переговоры президентов Беларуси и России пройдут на высоте в почти 1400 метров

Леопард, Белый Мишка и Заяц. Талисманы Олимпиады 2014 в Сочи все так же популярны. Правда, теперь у них юбилей: зимние Игры здесь прошли ровно пять лет назад. Как раз в эти февральские дни Дарья Домрачева завоевала свое первое золото, а вернулась в Беларусь уже трехкратной олимпийской чемпионкой. Сочи уже давно ассоциируется не только с пляжным туризмом. Сегодня этот город - место для политических и экономических саммитов. Кстати, в эти дни здесь и трехсторонняя встреча по Сирии, и российский инвестиционный форум, а сегодня обсуждают союзную интеграцию. А вот площадками для встреч зачастую становятся олимпийские объекты.

Например, сегодняшние переговоры президентов Беларуси и России пройдут на высоте в почти 1400 метров. Сегодня здесь популярный туристический комплекс, а пять лет назад это была олимпийская деревня, где жили спортсмены. Кстати, совсем рядом и золотой для Беларуси биатлонный стадион "Лаура".

Правильнее сказать, что эта встреча - продолжение разговора, начатого в конце 2018. Тогда в Кремле в новогодние праздники Александр Лукашенко и Владимир Путин виделись дважды: 25 и 29 декабря. О новых переговорах лидеры условились по телефону две недели назад. Встречу было решено провести в расширенном составе, поэтому буквально накануне организаторам пришлось обустраивать большой зал "Валдай", где изначально планировался пресс-центр. Дожидаясь глав государств, делегации время не теряли. Например, за разговором можно было заметить курирующих энергетические вопросы Ляшенко и Козака.

Президенты встречаются в хорошем настроении. Кажется, и пейзажи горных вершин настраивают на позитив, не сравнить со строгими кремлевскими стенами. Да и журналисты, которые в ожидании переговоров обычно гадают об их итогах, в этот раз были увлечены съемками заснеженных склонов. Забегая вперед, скажем, президенты сегодня их опробуют, став на лыжи. Кстати, именно со спорта Александр Лукашенко начал сегодняшнее утро. Поделился впечатлениями.





Товарооборот с Россией за прошлый год подрос на 9 процентов

В Сочи - два белорусских санатория, один - на побережье, второй - в Красной Поляне. Тоже пример сотрудничества государств. Если говорить о двусторонней экономике в целом, товарооборот с Россией за прошлый год подрос на 9 %. Перевалил за 35 с половиной миллиардов долларов. Вместе мы строим Белорусскую АЭС, реализуем проекты в науке и космосе. Энергетика - одна из важнейших сфер. Владимир Путин подтвердит: объемы поставок нефти и газа сохраняются на том уровне, о котором договариваются. Два вице-премьера курирующих энергетику - Ляшенко и Козак - регулярно проводят встречи, чтобы согласовать позиции.

Во время встречи говорили и о продовольствии. Выпуском качественных и, главное, полезных продуктов, сегодня озадачены во всем мире. Но, не смотря на периодические шероховатости в поставках между Минском и Москвой, белорусским товарам всегда можно доверять.











Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжат переговоры и в предстоящие дни



Как уже анонсировалось раньше, Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжат переговоры и в предстоящие дни. Завтра Сочи принимает трехсторонний саммит по Сирии, встретиться с его участниками пригласили и белорусского лидера. А уже в пятницу на базе образовательного центра "Сириус" Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят гуманитарные вопросы. Во встрече примут участие и профильные министры. Обучение там проводят сразу по трем направлениям: наука, спорт, искусство. Каждый месяц в "Сириус" приезжают около 8-ми сотен юных талантов. Спортивные навыки дети оттачивают на олимпийских объектах, а с будущими учеными занимаются лучшие преподаватели страны. Полезный опыт, учитывая, что свой детский технопарк создадут и в Беларуси.









Сменив деловые костюмы на спортивные - президенты отправились на горнолыжный склон

Вопросы интеграции, наверняка, обсуждали и вне официальной части встречи, После которой, сменив деловые костюмы на спортивные, президенты отправились на горнолыжный склон.

Александр Лукашенко и Владимир Путин выбрали одну из популярных трасс, что, конечно, стало сюрпризом для отдыхающих. Покататься в компании двух президентов, уж точно удача! Особенно если удалось сделать эксклюзивное селфи.



