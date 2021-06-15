А. Лукашенко оценил модернизацию Оршанского мясоконсервного комбината

Орша. День второй. Президент продолжает работу в регионах. К этой территории внимание особое. В свое время район был определен показательным для других - эталоном для всех средних городов. Для этого Орше предложили комплексный подход с рядом преференций для развития.

Обновление ряда производств стало одним из ключевых пунктов этой программы.

Сегодня Александр Лукашенко напомнил чиновникам об ответственности за результат. Более того - за каждый квадратный метр. Не все предприятия успевают завершить модернизацию в отведенные сроки.

В этом Президент убедился лично, посещая Оршанский мясоконсервный комбинат. Завод переносил запуск производства. Сегодня у главы государства снова просили отсрочку. Новому директору (а назначение случилось прямо на стройплощадке) предстоит оправдать ожидания и ввести в строй фактически новый завод. Определенно, он станет новым поворотом в судьбе гиганта местной промышленности и его работников. Впрочем, судьбоносным этот день стал и для еще одного предприятия - Оршанской фабрики художественных изделий, где для идеального порядка отвели лишь месяц. Фабрику сохранят - таким был вердикт Президента.

Все подробности этого дня - в нашем репортаже из Орши. Рассказывает Ольга Анищенко.

Как для ревизии военпрома (ее провели накануне) не обойти стороной Оршанский район, так и в сельском хозяйстве и переработке вряд ли сложится полная картина без вклада оршанских производителей. В областном разрезе Орша никогда не была в числе отстающих и по намолотам, и в темпах строительства новых ферм. Потенциал сырьевой базы ставил ребром вопрос переработки. Мощности местного мясокомбината решили нарастить. Как воплотили идею и почему затянули с реализацией - сегодня приехал оценить Президент.

Президент оценил модернизацию Оршанского мясоконсервного комбината

Для местных Оршанский мясоконсервный - завод-легенда. С момента запуска выросло несколько поколений. За 80 - так говорят о почтенном возрасте предприятия, заодно отмечая его уникальность. Это единственный в стране завод, где выпускают консервы для детского питания. Уже три десятка лет!

Этот цех модернизировали еще 7 лет назад. Этим ограничились. Предприятие мало походило на современный конвейер, готовый замахнуться на новые рынки. Создать переработку под стать времени поручил Президент. Спустя три года здесь вырос новый убойный цех. Губернатор в деталях рассказал о новом обустройстве этой площадки. Надо сносить, не подлежат современным требованиям!

Модернизация мясоконсервного комбината в Орше открывает новые экспортные горизонты

Рад бы заказчик покупать белорусское, поясняют на комбинате, но при виде неприглядной старой площадки желание работать с оршанским заводом как будто пропадает. Теперь здесь все по-другому. Это будет не только фактически новый завод. Еще и пилот для белорусской переработки. Ноу-хау - в разделении сырьевых потоков, что делает возможным халяль-производство. Это новый взгляд на развитие экспорта.

Пока местные консервы идут главным образом на внутренний рынок. Старые цеха не обеспечивают производительность такого масштаба, чтобы внешние поставки играли хоть какую-то роль в общей статистике продаж. Новое строительство, по словам руководства, обеспечит двукратный рост производительности. Лишь при прочих но, уверен Президент.

Перспективы переработки на Оршанском мясоконсервном комбинате

Словом, новый цех - новые мощности. Но пока в теории - загрузить эту площадку сырьем возможно лишь наполовину. Чиновники рапортуют: о развитии собственной сырьевой базы, казалось бы, заботились заранее. Процесс, как говорится, небыстрый. Темпы таковы, что через год загрузка выйдет на 80 %. Дальше - больше. Зато все свое, местное. На конвейер, как говорится, приедет прямо с поля. О развитии сырьевых зон чиновники расскажут не случайно. Это в том числе резерв в снижении цены на белорусские консервы. Это тоже острый вопрос конкуренции!

В общем, производство запустят, и это даст возможность работать по всем стандартам - безопасности, качества, сохранности, упаковки. Но вопрос "когда?" сегодня становится, пожалуй, самым принципиальным.

В президентской папке все детали проекта. Все, что по факту не сбылось. Пусть время "Ч" для нового цеха истекает через две недели - по всему ясно: маячит отсрочка. Ответственные чиновники просят накинуть всего-то четыре месяца. Александр Лукашенко предпочтет разобраться в причинах. Ведь где гарантия, что это без малого финиш, если все, кто здесь присутствует, не могут договориться?

Любопытный момент. Комбинат под крылом исполняющего обязанности. Максим Бакуров даже не директор. Между прочим, 9 месяцев. Какие уж тут толком полномочия?! Кажется, Президент все исправит?!

Сегодня здесь все, кто в ответе за технологическое обновление комбината - правительство, местная власть, строители, проектировщики. Каждому, похоже, есть что сказать. Дважды меняли генподрядчика, по-новому подходили к проекту, искали опытную команду. Проект-то уникальный для страны, а компетенций не хватает, поясняют в правительстве. Словом, участников много, но спросят по итогу с одного.

Президент долго вникает в детали: кто и почему провалил стратегическую стройку? Дело в особенностях уникального проекта? Или необязательности исполнителя? Подвел поставщик? Или монтажник?

Президент раскритиковал сроки модернизации на Оршанском мясоконсервном комбинате

Лишь после выяснения всех нюансов технологии и обязательств партнеров новоиспеченный директор, понимая ответственность, обещает уложиться в отведенные 4 месяца. В помощь правительственное плечо в лице профильного вице-премьера. Долгие раздумья - не аргумент. Словом, Президент настойчиво просит ускориться в принятии решений.

Президент осмотрел новый цех Оршанского мясоконсервного комбината

После, следуя правилу, что лучше все увидеть воочию, Александр Лукашенко лично осмотрит новую производственную площадку. Заглянет в каждое пока еще пустующее помещение. Внимательно осмотрит качество стройки. Посоветует работать на совесть.

Президент ознакомился с работой обновленного цеха детского питания

Президенту покажут и то, как работает обновленный цех детского питания. Эта площадка закрывает внутренние потребности страны. Лучшее сырье и новые технологии - вопросов по качеству здесь нет. Но есть другие.

В итоге правительству в лице вице-премьера Субботина поручено проработать целесообразность замещения импорта. Ведь это тоже резерв снижения цены готового продукта, который пока превышает лимит конкурентоспособности. Сроки для этого отведены общие для всех - новую производственную жизнь на комбинате явно будут начинать сообща. В каждом цеху и на каждом отдельном участке.

Судьба Оршанской фабрики художественных изделий

Судьбоносным этот день стал для еще одного оршанского предприятия - для фабрики художественных изделий. Более 8 десятилетий здесь выпускают столовое и постельное белье с национальным колоритом, в том числе сорочки с вышивкой, верхнюю и рабочую одежду.

30 лет на фабрике творит красоту Елена Курьян. Времена были разные. Помнит, работала фабрика в две смены, круглые сутки. Сегодня не так, да и зарплату хотелось бы повыше. Но, добавляет мастерица, дело свое любим. Машины, конечно, упрощают работу, но душу все равно вкладывают в каждую вещь. Хотелось бы сохранить фабрику.

"Жалко фабрику", - на эмоциях скажет мастер. Ситуация здесь не самая радужная. Есть проблемы с продвижением продукции. Зарабатывают не на красоте и вышивке, а на рабочих вещах - берут давальческие заказы. Например, по пошиву одежды и униформы.

Фабрика работает в системе Белхудожпромыслов, которое входит в структуру Управделами. Президенту предлагают идею - создать здесь еще одно производство по пошиву обуви. Нашелся и инвестор в лице "Белвеста". Коллектив вроде бы и не против, рассчитывая на позитивные изменения и на фабрике, и по зарплатам.

Президент раскритиковал положение дел на фабрике художественных изделий

Президент и приехал на предприятие, чтобы определиться, как будет лучше для фабрики и людей. Вначале даже показалось, что с "Белвестом" - дело решенное. У Александра Лукашенко возникли вполне логичные вопросы. Продать и забыть - не вариант. Явно не ожидали, что глава государства пройдется по всем цехам. Современным производством это уж точно не назвать. В итоге порция критики досталась руководителям за положение дел на фабрике.

Оршанскую фабрику художественных изделий передают льнокомбинату

Коллектив здесь небольшой, преимущественно женский, а всего трудится 70 человек. Важно сохранить специализацию и швей. Они умеют работать с льняными тканями. Пошив таких изделий перспективен. Есть спрос в мире. Получается фабрика в плоскости интересов Оршанского льнокомбината. Так что решено - она перейдет под его крыло.

"Фабрика с 1 августа поступает в распоряжение льнокомбината". Президент поручил в короткие сроки навести порядок на этом объекте, создать нормальные условия для работы людей. "К концу года фабрика должна иметь презентабельный вид", - подчеркнул Александр Лукашенко. Коллективу глава государства поручил передать: "К концу года здесь зарплата будет более-менее нормальная. Люди у нас работящие, давай им работу - они будут работать, надо им заплатить". Также глава государства потребовал в ближайшее время назначить директора фабрики (сейчас эта должность вакантна). Президент пообещал еще раз лично посетить фабрику и проверить, как выполняются его поручения. "Мы отвратительно работаем с льном. Мы делаем прекрасные ткани при всех их недостатках, в мире уже нет этих тканей. Это тяжелое, трудоемкое производство, - сказал белорусский лидер. - Мы делаем хорошие ткани. И, кстати, изделия из ткани умеем отшивать. Но мало. Надо агрессивнее работать. И пандемия - не было бы счастья, так несчастье помогло - она вам поможет. Люди будут брать, если мы развернемся".

Впереди большой блок работы, в том числе по обновлению этой площадки. Что касается интересов "Белвеста", то будут не в обиде. Поручение Президента - подыскать для них подходящую площадку.

Региональное развитие

Этот день для одних завершился новым назначением. Для других - важнейшим решением. Это не повод расслабиться - Президент обещал вернуться. Слово держит. Орша ведь - не просто эталон для других городов такого масштаба. Когда получается здесь, значит для других нет причин сомневаться в успехах. Слово должно быть делом.Мониторинг будет продолжен со всеми вытекающими - ответственностью за результат и спросом за каждый квадратный метр оршанской земли.