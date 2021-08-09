А. Лукашенко ответил на вопрос, кто после него будет Президентом Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко сегодня во время "Большого разговора с Президентом" ответил на вопрос, кто и когда будет Президентом Беларуси после него, передает корреспондент БелТА.



"Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так", - сказал белорусский лидер.



"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - заявил глава государства.

