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А. Лукашенко передал партию арбузов пациентам детской инфекционной больницы Минска

Гостинцы от Президента сегодня получили маленькие пациенты детской инфекционной больницы. Партию арбузов передал Александр Лукашенко ребятам, которые проходят в этом медучреждении лечение от COVID-19.Пожелание одно - скорей идти на поправку! Те, кому сейчас по показаниям врачей лучше подождать с употреблением ягоды, получат сладкий презент попозже.


Накануне на приусадебном участке лидера был собран отменный урожай бахчевых. Высаживали такие сорта арбузов, как "бедуин", "топ ган", "романза", "мирсини" и "белорусский ранний". Сам Александр Лукашенко подчеркнул: это не пиар. Белорусский лидер часто экспериментирует с новыми сортами и культурами, лично проверяет наработки белорусских ученых.

В этом году урожаю бахчевых благоприятствовала жаркая погода. Арбузов как никогда много!

Традиционно по распоряжению Президента урожай идет на угощение в детские дома и пожилым людям.


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