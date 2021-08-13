А. Лукашенко пообщался с жителями аг. Тихиничи Гомельского района и уехал с живым подарком

Социально-экономическое развитие регионов, создание комфортных условий на селе и реализация проекта "Деревня будущего". Эти и еще ряд других тем подняты сегодня во время рабочей поездки Президента по Гомельской области.

Белорусское государство поддерживает сельхозпредприятия и кооперативы страны, в том числе из-за их дополнительной социальной нагрузки. Об этом зашла речь утром в хозяйстве "Тихиничи". По итогам 2020-го здесь приросли по выручке от реализации продукции и вышли на рентабельность продаж более 17 %. Александр Лукашенко зашел на мехдвор и осмотрел мастерские машинно-тракторного парка. Не ограничился докладами чиновников и конкретными деталями - интересовался у рядовых работников, хватает ли инструмента, как организован ремонт и обслуживание техники. На поле с озимойтритикале увидел в работе новый самоходный зерноуборочный комбайн. Крупные хозяйства подтягивают развитие деревень, что и показывает пример Тихиничей.

Проект "Деревня будущего": создание комфорта для жизни на селе

Какой может быть "Деревня будущего"? Агрогородок Тихиничи вошел в проект с одноименным названием. Цель - создать условия для жизни на селе не хуже городских. В Гомельской области в проект включили 23 населенных пункта (а всего по стране их 170). В них активно развивают производство и социальную сферу. За последние два года в Тихиничах обновили дороги, озеленили и благоустроили территорию, отремонтировали и построили спортивные объекты и многое другое.

Президент пообщался с жителями агрогородка Тихиничи

Работа по обустройству Тихиничей и преобразованию агрогородка в "Деревню будущего" продолжится еще четыре года. Эта одна из тем общения Александра Лукашенко с местными жителями.

Жители Тихиничей - многодетная семья Анатолия и Натальи Выдронок - подарили главе государства кролика. Семья - одна из победителей районного конкурса "Властелин села - 2021". Воспитывают четверых детей. Кроликов начали разводить недавно. Зная, что у Президента есть свое хозяйство, решили преподнести такой подарок. Александр Лукашенко в долгу не остался.

В общении Президента с населением о сути суверенитета и независимости, об аспектах общественно-политической ситуации, об обновлении Основного закона страны и производстве собственной вакцины. Больше информации - вследующих выпусках новостей.