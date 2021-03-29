А. Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты

Ситуация на внешнем контуре, предотвращенные теракты и обеспечение мирной и безопасной жизни в стране.



Президент сегодня собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки. Среди приглашенных во Дворец Независимости весь силовой блок Совбеза. Как действовать дальше, обеспечивая внутреннюю и внешнюю безопасность, что предпринимать, исходя из меняющейся ситуации, - Александр Лукашенко расставил акценты. Обстановка в стране вынуждает держать руку на пульсе: в ход идут любые методы, чтобы накалить ситуацию внутри республики. А рука внешних сил очевидна.





Президент: Уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить обстановку в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойнее, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет, потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку. Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации. Особо хочу в очередной раз отметить работу нашей милиции и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Ребята просто молодцы: раскрыли очередное преступление террористической направленности. Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать".

Контроль за ситуацией на внешнем контуре и обстановкой внутри страны не ослабевает. Тем более западные "режиссеры" не прекращают попытки радикализировать ситуацию на улицах. Президент требует обеспечить людям спокойную жизнь и безопасность. Пристальное внимание правоохранителей будет сосредоточено на обстановке в столице.

Президент: Одни "бабки косят", а других "на вилы" бросают

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"То, что у нас идет переформатирование действий протестунов и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем право. И это характерно прежде всего для города-героя Минска. Поэтому, Наталья Ивановна, Вы как уполномоченный по городу смотрите за порядком. Не в острые моменты, надо каждый день работать, как это Вы делали на протяжении зимы и лета. Поэтому есть и результат. Люди у нас не идиоты, они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, "бабки косит за границей". Ясно, кто сидит на этих потоках, и люди говорят: "Что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете". Видите, они чувствуют, что их просто подставляют. И мы это видим внутри страны. Поэтому с людьми надо работать. Да, надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или в огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем и считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать. Поймут они нас или нет, услышат или нет – это уже их проблемы, это их дело. Но с людьми надо разговаривать".

Система национальной безопасности, которая создана в Беларуси, способна обеспечить правопорядок на территории нашей страны и предотвратить любые угрозы. Оперативники держат на карандаше всех зачинщиков протестных акций, в том числе беглых координаторов. Новая информация будет озвучена, отметили в Совбезе. И еще раз призвали людей не вестись на призывы из-за рубежа.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Руководство вот этими всеми мероприятиями осуществляли деятели, находящиеся не на территории нашей страны, а за границей. Так называемые лидеры, которые "переживают" за то, что творится на территории страны. Предатели, по-другому не назову, которые входят в BYPOL, абсолютно не думают о том, что произойдет с теми людьми, которые выйдут здесь и будут участвовать в противозаконных мероприятиях. Они их рассматривают как пушечное мясо. Им абсолютно все равно, что с ними будет, как будет и какие меры ответственности потом будут применены к этим людям".