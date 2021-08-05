А. Лукашенко поручил руководителям силовых структур закрыть каждый метр белорусской границы

Александр Лукашенко поручил руководителям силовых структур закрыть каждый метр белорусской границы.

Об этом шла речь во Дворце Независимости на совещании по охране государственных рубежей. За годы суверенитета наша страна активно развивала современные системы охраны, улучшала пограничную инфраструктуру и воспитывала профессиональные кадры. Но сегодня ситуация особая и требует повышенного внимания. Наше государство всегда добросовестно выполняло международные соглашения и договоренности на границе. Но сегодня это самый настоящий рубеж со странами НАТО и Украиной, где народ братский, а политическая элита набивает очки за счет накрутки конфликтов. Впрочем, Литва здесь вне конкуренции.



Устав ООН, как и другие международные соглашения, на которые сквозь пальцы смотрят Литва, Латвия и другие страны, обязывает останавливать преступления против человечности любыми методами, вплоть до военных. Будь это бывшая Югославия или иная неудобная Вашингтону страна, ввели бы, как считают эксперты, "голубые каски" миротворцев. Но здесь ЕС, и США как бы не замечают литовских зверств и просто отмалчиваются. Требование нашего Президента - стороны должны отвечать по закону и по тем самым международным нормам.



Обстановка на белорусско-литовской границе

Ситуация на границе с Литвой остается крайне напряженной. Вильнюс разрешил своим силовикам избивать мигрантов, чтобы не допустить их на территорию страны. Позавчера был найден труп одного из нелегалов, как позже оказалось, его избили до смерти литовские пограничники. На данный момент там скопилось более 4 тысяч мигрантов. Жители приграничных литовских населенных пунктов выходили с протестами против приема незваных гостей. Правда, ответ со стороны официального Вильнюса был таким же жестким - многих избили и задержали. Литва уверена, что никакие демократические нормы она не нарушает.