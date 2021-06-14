3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
А. Лукашенко, посещая цех ремонта авиационных управляемых ракет: Самое главное - локализация
Президент сегодня находится с рабочей поездкой в Витебской области. Александр Лукашенко посетил Оршанский район. Первая остановка - производственно-технический кластер "Устье". Это один из самых закрытых объектов Государственного военно-промышленного комитета. Главе государства показали белорусские пистолеты и автоматы. Они прошли испытания в нашей армии и получили положительные отзывы. Оружием также остались довольны и зарубежные заказчики. Александр Лукашенко посетил цех регламента и ремонта авиационных управляемых ракет. Здесь Президент акцентирует внимание на необходимости локализовать производство. Важно изготавливать самим и внешнюю оболочку ракеты, и компоненты системы управления и наведения.
Глава государства обратил особое внимание на необходимость локализации производства, чтобы на предприятии изготавливалась и внешняя оболочка ракеты, и компоненты системы управления и наведения.
"Надо свое делать, основное", - сказал Президент. Необходимость этого, по его словам, диктуется нестабильностью обстановки в мире, постоянно возникающими вызовами и угрозами со стороны внешних сил.
"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", - предупредил белорусский лидер.
Президент посетил авиаремонтный завод
Следующей остановкой в президентском маршруте стал Оршанский авиаремонтный завод в Болбасове. Это ведущее предприятие Беларуси по капремонту и модернизации вертолетов Ми. Александр Лукашенко ознакомился с его работой, а также с образцами авиатехники, ремонтом которой сейчас занимаются на предприятии. Речь также шла о дальнейшем развитии аэродрома Орша.
Еще больше подробностей в следующих выпусках.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов