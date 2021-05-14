А. Лукашенко посетил экорынок под Минском

Навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить к ним доступ для простых фермеров. Такое поручение дал сегодня Александр Лукашенко, посещая экорынок под Минском. Располагается он на площадях торгового комплекса "Валерьяново". Многофункциональный центр построили по поручению главы государства. Замысел был простой: учитывая растущий спрос на биологически чистую продукцию, сделать так, чтобы фермерские продукты попадали на стол горожанам за хорошую цену.

Для меня главное - человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Люди должны свободно продать свой товар. Незыблемо должно быть - доступ на рынок.

Для меня главное - человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Люди должны свободно продать свой товар. Незыблемо должно быть - доступ на рынок.

Пока Президент посещал экорынок, торговый центр работал в обычном режиме, без ограничений для покупателей. Ассортимент большой. В этом Александр Лукашенко убедился, пройдя по торговым рядам. Овощи, cыры по стародавним белорусским и лучшим европейским рецептам, фиточаи, свежая зелень, мед, мясные деликатесы - на любой вкус! Президент пообщался с фермерами и руководством агропредприятий о том, как развиваются их хозяйства, пользуется ли продукция спросом, устраивают ли условия и о том, что еще нужно сделать для развития частной инициативы на селе.