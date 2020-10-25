3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
А. Лукашенко поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником
В поздравлении отмечается, что автомобильный транспорт и дорожное хозяйство - два стратегических для Беларуси звена экономики. В этой сфере трудятся высококвалифицированные и преданные своему делу специалисты, которые считают качество и надежность основными критериями в работе.
"Благодаря вам в стране активно развивается транспортная инфраструктура, - подчеркнул глава государства. - За последние годы проведена реконструкция многих путепроводов и практически всех республиканских магистралей, соединяющих Минск с областными центрами. Строятся современные мосты и транспортные развязки, растет конкурентоспособность белорусских автомобильных пассажирских и грузоперевозчиков на внутреннем и международном рынках. Все это не только обеспечивает динамичное развитие отраслей, но и повышает уровень жизни наших людей".
Александр Лукашенко выразил убежденность, что огромный опыт, мастерство, сохранение лучших традиций, заложенных ветеранами, и далее будут способствовать достижению поставленных целей. Президент пожелал всем крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов на благо родной Беларуси.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов