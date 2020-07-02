А. Лукашенко поздравил В. Путина с одобрением поправок в Конституцию России

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина в связи с одобрением предложенных им поправок в Конституцию Российской Федерации.

"Это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами Вашей деятельности на посту главы государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что своими голосами россияне выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды.

Глава государства выразил убеждение, что и в дальнейшем Беларусь и Россия будут являться стратегическими союзниками, развивающими взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов.



