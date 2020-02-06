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А. Лукашенко: Правительство должно иметь планы реагирования на любой возможный вызов

Правительство должно иметь планы реагирования на любой возможный вызов. Такое требование Глава государства озвучил на совещании по работе энергокомплекса нашей страны, которое в эти минуты проходит во Дворце Независимости. Президент призывает держать руку на пульсе и не игнорировать негативные тенденции вокруг. Скажем, торговые конфликты, которые с

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