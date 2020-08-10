А.Лукашенко при посещении БНБК: Политика одна должна быть - люди

Политика одна должна быть - люди. Это Александр Лукашенко подчеркнул сегодня, находясь в рабочей поездке в Минской области.





В Пуховичском районе Глава государства ознакомился с ходом реализации инвестпроекта

В Пуховичском районе Глава государства ознакомился с ходом реализации инвестпроекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Его реализует Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Будет налажено производство глубокой переработки зерна по современным методам с прицелом не только на местный, но и экспортный рынок. Ожидается, что современное агропроизводство будет изготавливать товарную продукцию на сумму 650 миллионов долларов в год и получать 300-350 миллионов долларов чистой прибыли за этот же период.

Особое внимание закупке и логистике поставок сырья от белорусских производителей

Ежегодно предприятие сможет перерабатывать 700 тысяч тонн отечественного зерна. При этом первые поставки ждут буквально в ближайшие дни.

Отдельно речь шла о социальной защищенности работников

Их число после полного запуска инвестпроекта будет более 2 тысяч человек. Средняя зарплата для рабочих уже сейчас достигает тысячу рублей. Для привлечения специалистов в поселке Дружный уже построено несколько жилых домов, всего их будет 24. При этом работники могут рассчитывать на приобретение арендного жилья по себестоимости после десяти лет работы на предприятиях БНБК. Как было доложено Президенту, жилье строилось по стоимости 632 доллара за квадратный метр. Александр Лукашенко поручил ориентироваться на эту цену и при возведении жилья в Минске.

В БНБК рассчитывают, что с введением в строй главных объектов инвестпроекта они инициируют организацию в Минской области агрохолдинга по аналогии с тем, как это было сделано в Витебской области. Строительство началось в марте прошлого года. Запуск биотехнологических заводов намечен на конец первого полугодия 2021 года.

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