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А. Лукашенко принял Госсекретаря Союзного государства и анонсировал встречу с президентом России
Развитие белорусско-российского взаимодействия. Об этом шла речь сегодня во Дворце Независимости. Президент встретился с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
Встреча Президента с Госсекретарем Союзного государства
За годы интеграции товарооборот между странами увеличился почти в 6 раз. Примерно так же вырос белорусский экспорт в Россию. Есть значительные успехи в вопросах обеспечения равных прав граждан наших стран в образовании, медицине, трудоустройстве.
Сегодня кооперацией связано более 8 тысяч предприятий двух государств. Благодаря тесным экономическим связям наша небольшая страна стала для России четвертым по величине внешнеторговым партнером. Единственное, на чем настаивает Беларусь, - это создание действительно равных условий для субъектов хозяйствования.
Выступая на Всебелорусском народном собрании, наш Президент подчеркнул приверженность интеграции и партнерству с Российской Федерацией.
А. Лукашенко анонсировал встречу с В. Путиным в 20-х числах февраля
Сегодня Александр Лукашенко анонсировал предстоящие переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Встреча пройдет в 20-х числах февраля. Будет возможность обсудить все вопросы белорусско-российской повестки.
А. Лукашенко наградил Г. Рапоту орденом Почета
Общение не обошлось без приятного момента. Президент вручил Григорию Рапоте орден Почета. Этой награды он удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России.
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