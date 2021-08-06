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А. Лукашенко принял участие в церемонии открытия Восточного моста в Гродно

Свою землю белорусы никому не отдадут. А все мосты, которые возводят на нашей земле, это переправы в мирное будущее.

Эти слова, наполненные особым смыслом, сегодня прозвучали в Гродно. Город над Неманом посетил Александр Лукашенко. Президента здесь ждали. Глава государства намеревался открыть новый мост на въезде в город. Однако погода то и дело подводила. Но сегодня, несмотря на точто тучи над городом так и не рассеялись, стало делом принципа запустить движение по новой городской артерии. А заодно сказать о главном. Беларусь всегда приходит с миром. И открыта для тех, кто придерживается в мировой политике такой же позиции.

Но поездка на Гродненщину - это еще и повод обсудить заботы земные. Александр Лукашенко уверен, что Беларусь справится с любыми сложностями, если обеспечить экономическое развитие. Ольга Анищенко продолжит.

Наводить мосты - это в традициях Беларуси. Строить, а не разрушать - пожалуй, вот так емко можно сказать о нашей политике, будь то внешний вектор или инвестиции, без которых невозможно развитие. Здесь, на въезде в Гродно, ведь тоже могли все сровнять с землей и возвести конструкции с нуля. Но зачем разрушать, если можно использовать, подумали авторы проекта. И решились на уникальный эксперимент.


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Глава мостостроителей Ярослав Жилинский расскажет, что на этом месте прежде был путепровод. С той лишь разницей, что два берега соединяла железная дорога. Ее возводили еще в 1960-е. Мост между двумя промышленными гигантами - "Гродно Азотом" и "Химволокном". Так говорили местные. Но спустя десятилетия железнодорожное полотно демонтируют. И встанет логичный вопрос: как быть с переправой, где больше не слышен привычный стук колес?

Было принято интересное конструктивное решение: сохранитьчастьконструктива существующих опор. К ним были пристроены уже части опор нового сооружения.Словом, был железнодорожный, стал автомобильный. Подобное превращение уже опробовали в Могилеве. Но здесь инженерной мысли пришлось решать задачку повышенной сложности. Старая конструкция всего-то 4,5 метра в ширину. А сегодня почти в 7 раз больше. До сих пор не верится, что такое возможно.
Илья Бейма, главный инженер МСУ № 7 ОАО "Мостострой"

Уникальный проект для белорусских мостостроителей

Но строители максимально используют то, что было. Добавят то, что нужно, обеспечив несущую способность конструкций, говоря языком инженеров. И тем самым сэкономят. На треть. Местный житель всю эту математику и экономику ценит, конечно, не в первую очередь. Водители - все больше о дороге с ветерком, которая станет возможной лишь теперь, когда на въезде в город через мост зажгут зеленый свет.

Но ждали здесь не только этого. Еще и Президента. Александр Лукашенко собирался в Гродно и прежде. Мост был готов, но погода подводила. Сильные ливни не раз проверяли на прочность гродненскую новостройку. Чтоб уж наверняка не омрачить открытие. И сегодня Президент не только оценит красоты Гродно с высоты едва ли не птичьего полета (мост самый высокий в стране), но и пристально осмотрит конструкции.

Это место без всяких преувеличений для гродненцев святое, скажет Александр Лукашенко, обращаясь к местным жителям и тем, кто приложил свою руку к строительству. Эта земля как, пожалуй, никакая другая была домом для разных народов. Но всегда жили мирно, одной семьей, несмотря на веру и национальность. Без конфликтов и территориальных претензий. Словом, чужого нам не надо, но и свое не отдадим.

Здесь вложен труд каждого. Ресурсы всей страны. Отрадно, что справились быстро. Всего-то полтора года. Президент оценит скорости. Важный проект решили приурочить к важной дате - освобождению города. Как раз в июле 1944. И пусть открытие получилось не сразу, но и эти дни символичны. В августе освободили страну. И если мосты - это дороги в будущее, то разве не тогда и стало ясно, что для этого уже не будет преград?

Сегодня нам выпала уникальная возможность объединить бесценный опыт предыдущего поколения с новейшими технологиями нынешней строительной отрасли. Все, что мы возводим и укрепляем - мосты, дороги, города, независимость нашего суверенного государства, также должно стать основанием для будущих достижений наших детей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент не раз замечал: улучшение дорожной инфраструктуры остается приоритетом инвестиционной политики. На счету буквально каждый мост и трасса (не только республиканского значения), которые нужно привести в порядок. Это важно для людей: дороги и мосты объединяют! Но эта неизменная миссия сегодня обретает новый смысл.


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И пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее. К обычным людям - возможно, вашим друзьям, родственникам, партнерам по бизнесу, которые живут по ту сторону нашей государственной границы. К тем, кто в отличие от своих политиков стремится к миру и созиданию. Невзирая ни на что наша последовательная дипломатическая позиция не изменилась. Гродненщина - это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром, уважает наш уклад жизни и наши ценности. Вот эти ворота - милости просим. Но кто с мечом придет… И пусть открытый сегодня Восточный мост станет мостом дружбы, соединяя страны и народы.Словом, кто не строит, тот не развивается, уверен Александр Лукашенко. Но строители, которые, кстати, в выходные отметят свой профессиональный праздник, знают наверняка: работы им всегда хватит. Тем более Президент гарантирует.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александру Лукашенко подарят символичный ключ от нового моста. Но губернатору нужнее, скажет Президент. И даже такой обычный атрибут всякой премьеры сегодня покажется каким-то особым.

И вот он, тот самый момент, которого жители города, определенно, заждались.

Четвертый мост через Неман открыт! Он сделает короче и удобнее путь к новым районам города, разгрузит действующие трассы, позволит начать реконструкцию других гродненских мостов. Точная копия уникального проекта отправится во Дворец Независимости. Почти такой же, но хрустальный. Словно напоминание для всех о том, как хрупок мир, если нет тех, кто встанет на его защиту.


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Как и прежде, будут держать руку на пульсе политической повестки в стране и мире. Но за всеми перипетиями важно не упустить экономику и людей. В Гродно Президент оперативно собирает совещание с местной вертикалью власти. Мол, это за окнами градус спал, а на западном фронте по-прежнему без перемен. Но Беларусь справится с любыми сложностями. Есть лишь одно но.

Несмотря на то что лето было горячим во всех отношениях, никто с нас не снимал главную нашу обязанность - работать и давать результат. Вы прекрасно знаете, наслышаны в том числе от меня о том, что происходит вокруг Беларуси. Задачи поставлены, система выстроена в Беларуси, а вот как она реализуется, на примере Гродненской области мы увидим на этом совещании. Совещание посвящено негативным явлениям как в регионе, так и стране в целом. Возможно, есть какие-то проблемы. Мы их должны видеть и обозначить заранее. Они связаны с тем непрекращающимся давлением на Беларусь, прежде всего с точки зрения экономики. Единственное, о чем я всегда прошу наше руководство, вертикаль власти, правительство, экономические службы: займитесь экономикой, дайте результат в экономике. Со всеми остальными вопросами, а они не легче, мы справимся. Руководство области на месте. Есть элемент военный, который в лице Юрия Хаджимуратовича прошел эти трудные времена. В самом пекле. Есть человек молодой, организованный, который знает, что делать, и, как я вижу, делает. Поэтому ни в коем случае не надо расслабляться. И все у нас получится.Но об этом в Гродно помнят. Губернатор расскажет детали - как кипит работа в поле, каковы темпы уборки хлеба и как прибавляет экспорт. Наш продукт ждут не только здесь, в стране, но и на внешних рынках. И с цифрами не поспоришь. В то время как кто-то обостряет словом, белорусы доказывают делом. Разве усердный труд на своей земле не лучший способ разрешить любые сложности?!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь


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