А. Лукашенко принял участие в церемонии открытия Восточного моста в Гродно

Несмотря на то что лето было горячим во всех отношениях, никто с нас не снимал главную нашу обязанность - работать и давать результат. Вы прекрасно знаете, наслышаны в том числе от меня о том, что происходит вокруг Беларуси. Задачи поставлены, система выстроена в Беларуси, а вот как она реализуется, на примере Гродненской области мы увидим на этом совещании. Совещание посвящено негативным явлениям как в регионе, так и стране в целом. Возможно, есть какие-то проблемы. Мы их должны видеть и обозначить заранее. Они связаны с тем непрекращающимся давлением на Беларусь, прежде всего с точки зрения экономики. Единственное, о чем я всегда прошу наше руководство, вертикаль власти, правительство, экономические службы: займитесь экономикой, дайте результат в экономике. Со всеми остальными вопросами, а они не легче, мы справимся. Руководство области на месте. Есть элемент военный, который в лице Юрия Хаджимуратовича прошел эти трудные времена. В самом пекле. Есть человек молодой, организованный, который знает, что делать, и, как я вижу, делает. Поэтому ни в коем случае не надо расслабляться. И все у нас получится. Но об этом в Гродно помнят. Губернатор расскажет детали - как кипит работа в поле, каковы темпы уборки хлеба и как прибавляет экспорт. Наш продукт ждут не только здесь, в стране, но и на внешних рынках. И с цифрами не поспоришь. В то время как кто-то обостряет словом, белорусы доказывают делом. Разве усердный труд на своей земле не лучший способ разрешить любые сложности?!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь