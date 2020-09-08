А. Лукашенко прокомментировал происшествие на границе с Марией Колесниковой

Ситуация в стране после выборов, отношения с Россией и глобальные политические процессы. Это только часть тем, которые звучали сегодня в большом интервью президента Беларуси ведущим российским СМИ. В Минск приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян. Вопросы звучали самые разные и, конечно, многие касались политики и развития Беларуси на новом витке современной истории. Один из них затронул последние события. Речь о побеге еще нескольких членов так называемого штаба оппозиции.





В интервью российским СМИ поднят широкий круг вопросов

Как правило, на таких интервью гости делают крен в сторону белорусско-российской повестки. В этот раз также говорили о перспективах развития отношений двух стран. Беларусь остается привержена интеграции на равноправной основе. Однако сегодня немало вопросов коллег касалось именно нашей внутренней повестки - от обновления Конституции до возможности проведения досрочных выборов. Президент в который раз обратил внимание на беспрецедентное давление на Беларусь в электоральный и поствыборный период и вмешательство извне в дела нашей страны. В ход идет все, в том числе информационное оружие.

События в Беларуси, попытки вмешательства извне, отношения с Россией

Президент общался с журналистами более двух часов. Острые темы стороной не обходили. И общались не только в официальном формате, но и за кадром. В конце сфотографировались на память и обменялись впечатлениями от встречи.