3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
А. Лукашенко прокомментировал происшествие на границе с Марией Колесниковой
Ситуация в стране после выборов, отношения с Россией и глобальные политические процессы. Это только часть тем, которые звучали сегодня в большом интервью президента Беларуси ведущим российским СМИ. В Минск приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян. Вопросы звучали самые разные и, конечно, многие касались политики и развития Беларуси на новом витке современной истории. Один из них затронул последние события. Речь о побеге еще нескольких членов так называемого штаба оппозиции.
В интервью российским СМИ поднят широкий круг вопросов
Как правило, на таких интервью гости делают крен в сторону белорусско-российской повестки. В этот раз также говорили о перспективах развития отношений двух стран. Беларусь остается привержена интеграции на равноправной основе. Однако сегодня немало вопросов коллег касалось именно нашей внутренней повестки - от обновления Конституции до возможности проведения досрочных выборов. Президент в который раз обратил внимание на беспрецедентное давление на Беларусь в электоральный и поствыборный период и вмешательство извне в дела нашей страны. В ход идет все, в том числе информационное оружие.
События в Беларуси, попытки вмешательства извне, отношения с Россией
Президент общался с журналистами более двух часов. Острые темы стороной не обходили. И общались не только в официальном формате, но и за кадром. В конце сфотографировались на память и обменялись впечатлениями от встречи.
Разговор получился информативным и откровенным. Все детали в нашем вечернем эфире.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
В Индии из-за резкого ухудшения качества воздуха закрыли школы и запретили стройки
В Германии продолжаются массовые протесты. Чем возмущены немцы?
В Канаде запретили публиковать имена 900 нацистских преступников, бежавших в страну. В чем причина?
При израильской атаке на Дамаск погибли не менее 15 мирных граждан
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября