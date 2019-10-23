А. Лукашенко проведет переговоры с президентом Кубы

Александр Лукашенко сегодня проведет переговоры с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Лидеры встретятся во Дворце Независимости. Отметим, что это первый визит для руководителя Острова свободы. И как ожидают многие эксперты, диалог даст хороший импульс сотрудничеству.



На связи со студией наш политический обозреватель Алексей Волков, который на месте событий следит за подготовкой к встрече.



Cовсем скоро во Дворце Независимости пройдут официальные переговоры Александра Лукашенко и Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. К слову, для лидера Острова свободы это один из первых зарубежных визитов, далее евротур политика охватит еще Россию и Азербайджан.





Об отношениях Минска и Гаваны

И пока идут последние приготовления, немного об отношениях Минска и Гаваны. Оба государства - давние друзья в ООН. Выступают против политики двойных стандартов и политизации экономики. Куба - часть суши, окруженная американскими санкциями. Четыре года назад Вашингтон восстановил дипотношения, а буквально несколько дней назад подготовил новый пакет санкций.

Но Куба - райский и солнечный остров, где во время дождя дети не ходят в школу, а взрослые на работу. Однако замечу, что на переговорах это уж точно не отразится. А говорить (а еще лучше договариваться) есть о чем. И первое - взаимная торговля. Здесь цифры не поражают воображение - чуть более 15 миллионов долларов за 2018 год. Но для этого лидеры и встречаются, чтобы наметить позитивные шаги к росту, ведь сегодня даже большое расстояние не предел.

Взаимная торговля - чуть более 15 миллионов долларов за 2018 год