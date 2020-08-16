А.Лукашенко провел телефонный разговор с В.Путиным

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны. Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Президенты стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными ОДКБ.