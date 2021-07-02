А. Лукашенко провел торжественное собрание по случаю 3 Июля

Впереди масштабные торжества по случаю особой даты в нашем календаре. Они пройдут в столице и регионах. Старт праздничному марафону сегодня дало торжественное собрание. В нем принял участие и Президент. Это повод сказать о самом важном. И как отметит Александр Лукашенко, наша независимость не далась нам легко. И сейчас отстоять суверенное право на развитие не проще. Именно сегодня белорусы проходят самый серьезный экзамен за четверть века - проверку на политическую самостоятельность и ответственность перед будущими поколениями. Однако нации, которая дала отпор нацизму, по плечу любые испытания! Они перешли не только в плоскость экономического давления. Сегодня это террор - скажет Президент. И приведет немало фактов в подтверждение. Ольга Анищенко продолжит.

Четыре поколения белорусов, не знавших войны. Но память священна. Она и о том, как тогда, в горячие сороковые, шла борьба за важнейшие ценности. Но освобождение столицы принесло долгожданное - свободу и независимость. Свое место в истории и на карте планеты.

Сегодня Дворец Республики встречает тех, для кого грядущий день - особый праздник. Здесь люди разных поколений, рангов и статусов. Ученые, врачи, учителя, артисты и спортсмены, чьи победы сегодня на разных "фронтах". В достижениях каждого - общий успех. День Независимости - это ведь тоже во многом символ успехов суверенной страны и ее единства. И в этом наша сила, уверен Александр Лукашенко. Она спасала тогда, когда держали самый сильный удар судьбы. Она важна и сегодня, раз уж попытки агрессии вспыхнули снова.





И белорусы едины не только в том, чтобы защитить суверенное право на свой путь. Историческому прошлому и правде о победе сегодня тоже нужна защита. Здесь нет полутонов. Лишь черное и белое. Предатели и защитники. Преступники и герои. Казалось бы, мир не вернется к войне, зная высокую цену Победы. Но, похоже, сегодня эта ценность не для всех одинаково важна.

Словом, нашу Победу не отдадим, заверит Александр Лукашенко. Мы вправе давать отпор всем попыткам сделать преступников героями. И это не просто право - святой долг наследников Победы!

Президент о современных коллаборантах: Мы должны были защитить свой суверенитет

Но ладно бы экономический натиск. Сегодня Запад не гнушается ничем. Не все заметно обывателю. Но силовикам и спецслужбам по сей день не до отдыха. Сегодня Президент заметит: террор не прекращен, но остановлен. Лишь накануне завершена очередная антитеррористическая операция. И расскажет детали.

Александр Лукашенко приводит еще и другие факты. Они касаются предотвращения убийства нашего коллеги Григория Азаренка. Но и это не все. Граница - еще одно яблоко раздора.

Тех, кто встал на защиту независимости (нет, не тогда, а сегодня!) Президент отметит особо. Мощный национальный щит в лице людей в погонах. Когда кому-то спокойная жизнь не давала покоя, мир и порядок стал их главной заботой. Правоохранители словно охраняли наше право на единство и свободу. Но им было на кого опереться.

Президент: Мы проходим самую серьезную проверку на гражданственность и политическую состоятельность

Сегодня в этом зале звучит немало слов благодарности медикам, аграриям, промышленникам, строителям. Это их труд на совесть сегодня дает нам земные гарантии - здоровье, урожай, жилье. Экономика не ушла в глубокий минус, несмотря на попытки расколоть трудовые коллективы, развернуть травлю, остановить производства. Да и санкциями нас не запугать. Сколько их было, заметит Александр Лукашенко. Но Запад, похоже, так и не понял, в чем сила нации, которой не страшны экономические (равно как и другие) рычаги.





Словом, санкции - это возможности. Ведь когда закрывается одна дверь, важно увидеть другую. И как бы ни давили прямыми угрозами, запретами на поставки, лишением спортивных первенств, Беларусь не ответит с позиции силы. Миролюбивая политика - наш стержень. Так было всегда, так будет и впредь.

Торжественное собрание завершил концерт мастеров искусств

А после официальный вечер сменил декорации. На сцене Дворца Республики лучшие исполнители и коллективы страны. Концерт мастеров искусств стал ярким финалом. Язык искусства понятен каждому - своя земля (во всех смыслах) дорогого стоит. Словом, любимую не отдают.

Этот вечер во Дворце Республики задает тон празднику. Все главное состоится завтра. Программу нынешнего года дополнят новые локации торжеств. Словом, впереди большой праздничный марафон, наполненный особыми чувствами для всех и для каждого, свободой, единством, нашими достижениями. Нет спору: они признаны во всем мире. Но, похоже, по сей день не все могут с этим смириться.