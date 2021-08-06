А. Лукашенко: Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман, передает корреспондент БелТА.



Под автомобильный мост в Гродно реконструировали построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста: он стал частью нового большого кольца вокруг Гродно.



Восточный мост через Неман и объездную дорогу планировали торжественно открыть к самой годовщине освобождения Гродно. Но из-за ливней и последствий стихии мероприятие было перенесено.



Высота моста составила 32,5 м, длина объекта - около 240 м, ширина - 17,5 м.