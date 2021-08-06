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А. Лукашенко: Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее
Факт
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман, передает корреспондент БелТА.
Под автомобильный мост в Гродно реконструировали построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста: он стал частью нового большого кольца вокруг Гродно.
Восточный мост через Неман и объездную дорогу планировали торжественно открыть к самой годовщине освобождения Гродно. Но из-за ливней и последствий стихии мероприятие было перенесено.
Высота моста составила 32,5 м, длина объекта - около 240 м, ширина - 17,5 м.
Предусмотрены две полосы движения в каждую сторону.
Рядом есть Румлевский мост, его проектная пропускная способность - 2300-2500 машин в час. Уже на протяжении пяти лет он работает с пропускной способностью около 3250 авто в час. На этом участке появляются неизбежные пробки, особенно в часы пик. Построить новый автомобильный мост через Неман хотели еще во времена СССР. Но тогда технологии и опыт проектных институтов не позволяли этого сделать. Поэтому открытие Восточного моста действительно долгожданное событие для жителей областного центра.
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