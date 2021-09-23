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А. Лукашенко: Работники и их семьи не должны пострадать от необдуманных решений западных политиков
Освоение новых рынков, поддержка предприятий в условиях санкций и сохранение темпов роста промышленности обсудили во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко, принимая с докладом профильного министра и вице-премьера, отметил: даже несмотря на COVID, предприятиям удалось нарастить экспорт! Он составляет 140 %. Положительное торговое сальдо – почти $ 1,5 млрд. А число убыточных предприятий сократилось с 47 до 36.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего хотел бы слышать от вас объективную оценку работы Министерства промышленности за текущий период. Что мы будем видеть по окончании этого года с учетом тех бандитских действий в отношении Беларуси со стороны западных партнеров. Меня интересует не только производство, экспорт - это валюта, складские запасы, но прежде всего - финансы. Как, чем дышат промышленные предприятия? Вы побывали в нескольких странах на выставках, провели переговоры, какова у нас здесь ситуация? Особенно на африканском рынке, который мы начали осваивать давно. С Путиным договорились, что нам пора осваивать предприятия микроэлектроники. Какова ситуация? Слава богу, мы сохранили эти предприятия, нам следует в этом отношении более интенсивно развиваться, добавлять, чтобы выйти на конкурентный уровень с теми, кто сегодня в мире музыку заказывает.
Поддержка работников санкционных предприятий - приоритет
Для промышленности экспорт составляет более 70 % от объемов производства. И в этой санкционной ситуации необходимо поддерживать гигантов – БелАЗ, МАЗ, "Амкодор". Важная задача: работники и их семьи не должны пострадать от необдуманных решений западных политиков. Тем более, на фоне польских и литовских призывов к мифической забастовке. Сегодня это фейк невероятных масштабов.Посыл Президента: "Даже не пытайтесь... Предприятия сохраним".
Средняя зарплата на заводах Минпрома - почти 1,5 тыс. рублей
Ни коронавирус, ни прошлогодние попытки в интернете раскрутить забастовку не помешали росту средней заработной платы. Так, на предприятиях минпрома (а это 220 заводов) работник получает почти полторы тысячи рублей.
Кстати, уже после доклада Президенту министр промышленности в беседе с журналистами, говоря о преодолении санкций, пообещал: "В техническом плане будем удивлять!".
День машиностроителя в Беларуси
Александр Лукашенко поздравил всех промышленников нашей страны с предстоящим профессиональным праздником - Днем машиностроителя.
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