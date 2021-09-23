А. Лукашенко: Работники и их семьи не должны пострадать от необдуманных решений западных политиков

Прежде всего хотел бы слышать от вас объективную оценку работы Министерства промышленности за текущий период. Что мы будем видеть по окончании этого года с учетом тех бандитских действий в отношении Беларуси со стороны западных партнеров. Меня интересует не только производство, экспорт - это валюта, складские запасы, но прежде всего - финансы. Как, чем дышат промышленные предприятия? Вы побывали в нескольких странах на выставках, провели переговоры, какова у нас здесь ситуация? Особенно на африканском рынке, который мы начали осваивать давно. С Путиным договорились, что нам пора осваивать предприятия микроэлектроники. Какова ситуация? Слава богу, мы сохранили эти предприятия, нам следует в этом отношении более интенсивно развиваться, добавлять, чтобы выйти на конкурентный уровень с теми, кто сегодня в мире музыку заказывает.

Освоение новых рынков, поддержка предприятий в условиях санкций и сохранение темпов роста промышленности обсудили во Дворце Независимости.Александр Лукашенко, принимая с докладом профильного министра и вице-премьера, отметил: даже несмотря на COVID, предприятиям удалось нарастить экспорт! Он составляет 140 %. Положительное торговое сальдо – почти $ 1,5 млрд. А число убыточных предприятий сократилось с 47 до 36.