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А. Лукашенко раскрыл подробности переговоров с В. Путиным в Сочи

Большое совещание по итогам рабочего визита Александра Лукашенко в Сочи состоялось сегодня во Дворце Независимости. О ходе переговоров с российским коллегой и о перспективах сотрудничества с Россией прозвучало четко и конкретно из первых уст. И все же повестка с акцентом на экономику вопреки домыслам и инсинуациям отдельных телеграм-каналов.

Чтобы исключить любые недопонимания, сегодня белорусский лидер неожиданно для всех предложил журналистам пула спросить обо всем, что их интересовало по белорусско-российской тематике. Так внесли ясность по всем вопросам.

Начали с нашумевшей в некоторых СМИ темы: так что же было в чемоданчике, который Александр Лукашенко взял на сочинские переговоры? По словам Президента, в дипломате находилась аналитика от белорусских спецслужб. Это давняя практика у глав государств - обмен подобной информацией о ситуации вокруг наших стран и в целом Союзного государства; о том, каково отношение Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике.

А далее о более насущном. Обсудили поставку российских углеводородов на белорусские НПЗ. Тема приобрела новое звучание на фоне санкций США. Поставки будут в запланированных объемах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано Президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок. По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться.Сроки также обозначены. Компенсации потерь от российского налогового маневра планируются с 1 января будущего года. Не будет проблем с поставкой природного газа - сейчас решают с ценами. Достигнутые договоренности Беларусь и Россия намерены закрепить в межправительственном соглашении.

На повестке были и вопросы таможенной и налоговой сфер, а также развития военно-технического сотрудничества. Беларусь заинтересована в одном (и такую позицию Президент донес российскому коллеге) - это равные условия для всех игроков. Отдельно остановились на ситуации с Белавиа - в беде точно не бросят.

Не обошли президенты и темы последних дней: противостояние санкциям, а также задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги. Несмотря на российское гражданство последней, следствие по обоим задержанным на рейсе Ryanair пройдет в нашей стране.

В целом, говоря о международной повестке, президенты абсолютно одинаково оценивают ситуацию: Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне, но ни в коем случае не в ущерб суверенитету. Это главный итог переговоров, поделился с журналистами премьер-министр.

В едином экономическом пространстве, но не в ущерб суверенитету

Еще раз повторю, чтобы снять какие-то там инсинуации, мы сегодня об этом говорили: в принципе не идет речь о каком-то ущербе политическому или экономическому суверенитету Республики Беларусь. Мы выстраиваем новую модель отношений, выстраиваем ее в рамках единого экономического пространства для того, чтобы не просто создать равные условия, а для того, чтобы в принципе создать некие новые модели экономики с тем, чтобы они развивались достаточно синхронно. Так как мы находимся в Союзном государстве, мы тесно переплетены, и экономические модели, и концепция развития экономики должны быть схожими.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси


Правительства двух стран выходят на финишную прямую по согласованию всех союзных программ в рамках единого экономического пространства. В целом подходы поддержаны. В течение лета их доработают и представят президентам итоговые решения.


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