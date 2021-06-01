А. Лукашенко раскрыл подробности переговоров с В. Путиным в Сочи

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано Президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок. По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться. Сроки также обозначены. Компенсации потерь от российского налогового маневра планируются с 1 января будущего года. Не будет проблем с поставкой природного газа - сейчас решают с ценами. Достигнутые договоренности Беларусь и Россия намерены закрепить в межправительственном соглашении.