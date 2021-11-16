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А. Лукашенко рассказал подробности разговора с Меркель
Ситуацию с беженцами и обстановку на границе обсудили сегодня у Президента. Обеспечить безопасность рубежей - наиважнейшая задача. Кроме потока мигрантов на границах соседей, прежде всего Польши, наращивается ударная группировка войск - около 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Первостепенно - не допустить провокаций и обострений. Преодоление мигрантского кризиса Александр Лукашенко обсудил с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. О деталях рассказал сегодня.
Одна из основных проблем сегодня (ее акцентировал в разговоре с Меркель Александр Лукашенко) - лагерь беженцев на погранпереходе "Брузги". Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Лидеры договорились быть на связи.
Совещание по обстановке на госгранице
Прежние поручения нашего Президента актуальны. Во-первых, силовикам - не допустить переброски оружия. Тут, как говорится, малейшая провокация и быть беде. Плюс никто не снимает задачи мониторить активность польских и натовских войск. Привлечен чрезмерный контингент с их стороны. У белорусской армии есть план реагирования на любое развитие событий на рубежах. Еще ряд важных поручений главы государства под грифом "гуманитарные". Это помощь беженцам, в первую очередь детям и беременным женщинам. Сворачивать ее не намерены - организован подвоз питания, теплых вещей и медподдержка. Поляки дезинформирует ЕС о том, что Беларусь якобы блокирует гуманитарную помощь. Это настоящий фейк.
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