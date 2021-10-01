А. Лукашенко расставил точки над "і" в вопросе суверенитета и военной безопасности в интервью CNN

Александр Лукашенко накануне дал острое интервью CNN. Правда, новых вопросов не прозвучало, услышали лишь обвинения и очередные невероятные фейки, например, что мигрантов в Беларуси пичкают наркотиками. Американская журналистика действительно умеет удивлять. Для объективной картинки: Мэтью Чанс получил приглашение пообщаться с беженцами на границе и увидеть ситуацию своими глазами. Несмотря на явные провокации со стороны интервьюера, Президент максимально откровенно ответил на все поставленные вопросы: подробно рассказал о миграционной проблематике, назвав истинные причины и виновников сложившейся ситуации, высказался о сбежавших из Беларуси неудавшихся революционерах, прокомментировал ложь и нагнетание вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanair, рассказал правду о подходах страны в борьбе с пандемией COVID-19. В очередной раз Александр Лукашенко расставил точки над "і" в вопросе суверенитета и военной безопасности.

Ответы на все вопросы откровенно, остро, на злобу дня и самое главное - с фактами из новейшей истории США и стран коллективного Запада, которые интервьюер явно слышать не хотел: постоянно перебивал Президента и изрядно нервничал. Напомним, об этом интервью Президента попросила представительница американской телекомпании во время "Большого разговора" в августе. Александр Лукашенко согласился, но при одном условии - если в эфир попадет все сказанное без купюр для того, чтобы наконец развенчать фейки о Беларуси, которыми кормят западную аудиторию. Белорусский Президент держит слово! А вот держат ли слово наши американские коллеги? Ждем их материал в эфире. Как бы то ни было, белорусское телевидение, безусловно, покажет интервью в полном объеме.