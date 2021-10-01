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А. Лукашенко - разволновавшемуся журналисту CNN: "Есть еще вопросы?"
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании CNN, сообщает БелТА.
О возможности такого интервью глава государства заявил еще 9 августа на встрече с представителями общественности, экспертного сообщества и медиа "Большой разговор с Президентом", где присутствовала и представитель телекомпании. Она предложила Александру Лукашенко ответить на вопросы телекомпании.
"Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя, - сказал глава государства. - Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем".
Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите
Факт
В качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс
Журналист задал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. В их основе - грубые и откровенные фейки, большинство из которых глава государства опровергал уже не раз. Но были и новые, причем совсем невероятные. Например, что мигрантов в Беларуси пичкают наркотиками.
Белорусский лидер максимально откровенно ответил на все поставленные вопросы. Подробно рассказал о миграционной проблематике, назвав истинные причины и виновников сложившейся ситуации. Высказался о сбежавших из Беларуси неудавшихся "революционерах". Прокомментировал ложь и нагнетание вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanair. Рассказал правду о подходах страны в борьбе с пандемией COVID-19. В интервью также поднималась тематика белорусско-российских отношений.
По завершении интервью Мэтью Чанс поделился впечатлениями с представителями белорусских СМИ. Довольно неожиданно прозвучал ответ на вопрос, будет ли соблюдено предварительное условие о полной публикации содержания беседы. "Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным", - заявил журналист.
Телекомпания CNN создана в 1980 году медиа-магнатом Тедом Тернером. Она имеет более 35 зарубежных бюро и вещает на шести языках. Потенциальная аудитория CNN составляет более 200 млн телезрителей. В целом же новости компании доступны к просмотру более чем в 200 странах и территориях мира.
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