А. Лукашенко с самого утра провел серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами

Ситуация в Афганистане - главная тема сегодняшних телефонных разговоров Александра Лукашенко с зарубежными лидерами.

Первым делом этот вопрос подробно обсудили с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Горячий афганский вопрос и минимизация его последствий, которые уже испытывают соседи и другие государства, станет ключевым на саммите ОДКБ в Душанбе. Планируется, что он пройдет в середине сентября.

Главная тема - ситуация в Афганистане

Сверили позиции по актуальной международной повестке Минск и Москва. Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это также консультации по вопросам, которые вынесены на предстоящее заседание лидеров военно-политического блока в столице Таджикистана. Плюс выработка общей позиции по Афганистану.