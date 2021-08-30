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А. Лукашенко с самого утра провел серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами
Ситуация в Афганистане - главная тема сегодняшних телефонных разговоров Александра Лукашенко с зарубежными лидерами.
Первым делом этот вопрос подробно обсудили с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Горячий афганский вопрос и минимизация его последствий, которые уже испытывают соседи и другие государства, станет ключевым на саммите ОДКБ в Душанбе. Планируется, что он пройдет в середине сентября.
Главная тема - ситуация в Афганистане
Сверили позиции по актуальной международной повестке Минск и Москва. Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это также консультации по вопросам, которые вынесены на предстоящее заседание лидеров военно-политического блока в столице Таджикистана. Плюс выработка общей позиции по Афганистану.
Сегодня же запланирована телефонная беседа Президента Беларуси с коллегой из Узбекистана.
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