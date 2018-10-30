А. Лукашенко: "Справедливость должна лежать в основе идеологии белорусского государства"

Справедливость должна лежать в основе идеологии белорусского государства. Об этом вчера говорил Александр Лукашенко с молодежью на мероприятии в честь юбилея комсомола. Для диалога с Президентом во Дворце Независимости собрались около четырехсот человек. Никаких закрытых тем - только голос молодых, идеи и мысли о будущем страны. Как это было, расскажет Алексей Волков.

Столетие комсомола, несомненно, дата важная и большая. И этот праздник лучше всего передает дух активистов, ведь страницы истории закончились, и началась современность, в которой ВЛКСМ развивается уже в формате БРСМ: "100 идей для Беларуси", разработка IT-направления и даже те самые ударные стройки, в частности, БелАЭС. 1918 и 2018 разделяет лишь цвет билетов. Остальные принципы: дружба, единство и созидание - неизменны.

В зале Дворца Независимости вчера собрались почти четыре сотни молодых активистов. Торжественная обстановка получилась по-домашнему уютной, ведь Президент Александр Лукашенко всегда трепетно относился к новому поколению и подчеркивал, что завтрашний день Беларуси - именно за молодыми. В эпоху, когда все очерняется и выворачивается наизнанку, комсомол - такой островок доброй памяти, ведь у ВЛКСМ проблемы были, но плохому там точно не учили. А сегодня борьба за умы молодежи приобретает более серьезный характер.

Радикальный путь развития страны - осколок, поразивший многие постсоветские страны. Беларусь выбрала иной путь. Преемственность не значит плохо. Оттого и юбилей комсомола с таким размахом отмечаем: молодость, неудержимая энергия жизни вкупе с желанием не говорить, а делать способна на чудеса и в веке двадцать первом.

Извечные проблемы отцов и детей можно решить и простым диалогом - найти точку соприкосновения и предложить новые пути. Перед разговором с активом БРСМ Александр Лукашенко подчеркнет: хочу услышать вас, молодых. Идеи, мнения и предложения.

Дарить флаг каждому на переписи населения, создать парк, где молодые семьи смогут высаживать деревья, и площадка для занятий спортом. Идей у молодых не сто, а много больше, причем многие воплощаются.

Так, в Брестской крепости создали центр молодежного патриотического движения. И в целом работа идет, но необходимо направить первичную организацию в правильное русло.

А такой диалог с Главой государства без купюр, возможность расставить приоритеты и побывать во Дворце Независимости один из активистов предложил внести в список историко-культурного наследия.

История комсомола нитью связана с музыкой. От “Комсомольцы шли на войну" до "Слышишь, время гудит: БАМ!" Песня ударно строить и жить помогала - с годами ничего не изменилось.