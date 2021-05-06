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А. Лукашенко: Статус госслужбы поднимут высоко, но и требования будут соответствующие

Служить стране и своему народу! Такую задачу сегодня поставил Президент перед институтом госслужбы. Во Дворце Независимости рассмотрели вопросы совершенствования правовых норм в этой сфере. В разработке - новый закон о госслужбе. В прошлом году депутаты голосовали за обновление подходов. Но в итоге точку так и не поставили... Тогда Президент призвал еще раз детально взглянуть на все нюансы документа, чтобы избежать поспешных решений и исключить любые сомнения в развитии важнейшего общественного института, коим и является государственная служба. Быть госслужащимпрестижно. Но и ответственно. И это сегодня прошло красной нитью.

Нет сомнений, госаппарат в стране выстроен и не нуждается в законодательной "революции". Важно точечно поправить его качественное наполнение. На службе страны должны быть действительно государственные люди, уверен Президент. А еще - узнаваемые! И не только в тиши кабинетов.

Ольга Анищенко о законах кадровой политики.

Служить развитию, а не препоной. Пожалуй, так определяют миссию людей во власти. Есть толковый управленец - значит, будут перспективы. В районе, городе, стране… Ведь желающие занять чиновничье кресло найдутся. Но всегда ли этим стремлением движет общественный, государственный, а не личный интерес? И всегда ли желания назначенца совпадают с его профессиональным кредо? Словом, стандарт управленца на вес золота. Как и цена ошибки.

Совершенствование института госслужбы обсудили у Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошедшие более чем четверть века с момента обретения независимости нам удалось выстроить стройную вертикаль власти, сформирован компактный государственный аппарат, обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. В результате даже в самых непростых ситуациях система госуправления функционирует четко и слаженно. Лучшим тому подтверждением является консолидация госслужащих и их работа в условиях прошлого года. Это была все-таки лакмусовая бумажка.

Да, минувший год позволил взглянуть на людей государевых с иного ракурса - мол, мало быть талантом, профессионалом, с широким кругозором и большим потенциалом. Заслуги меркнут, если компетенции и опыт использовать в ущерб национальным интересам!

Считаю, что самое важное в этой связи - кадры. Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи. Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры - тогда будет и система работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность - служить стране и белорусскому народу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В Беларуси готовят новый закон о госслужбе

Вообще, правила кадровой политики работают без малого два десятилетия. Принимали еще в 2003-м. Точечно меняли не раз. Ведь сколько воды утекло, говоря о жизни общества и государства. И госслужба должна соответствовать вызовам времени! Президент акцентирует: важна не только профессиональная составляющая. Нести эту ношу предстоит и на морально-волевых. В том смысле, что статус госслужащего нельзя сводить к рабочему графику - условно с восьми до шести. И кто-то ведь вовсе не против показать свою принадлежность к классу госменеджеров. Но для кого-то это желание ограничено дверями кабинетов.

Нам надо в законе четко предусмотреть, чтобы каждый государственный служащий в обществе, в обыденной жизни чем-то выделялся. Допустим, значок государственного флага. Но некоторые депутаты сегодня не носят значки. Если ты государственный служащий, ты должен внешне выделяться в обществе для того, чтобы к тебе могли обратиться люди за помощью, советом, поддержкой и просто с тобой поговорить. Меньше будут бегать в приемные и меньше будут писать писем. И второе - это тест для любого государственного служащего: он должен гордиться тем, что он государственный служащий. В противном случае - не надо ему быть государственным служащим.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В целом новый закон должен предусмотреть все до мелочей. Обеспечить высокий статус, гарантировать престиж. В противном случае - кадровый голод оборачивается еще той головной болью. Но не коврижек ради, уверен Александр Лукашенко. Тех, для кого госслужба лишь стимул заработать, здесь не ждут. Никто не спорит, социально-правовые гарантии как были, так и будут нормой. Но их соотнесут с обязанностями, а еще ответственностью. И это не довесок к списку профпригодности. Скорее, его главная графа.

Здесь не должно быть какого-то перехлеста: если госслужащий, значит, растопырил пальцы, как некоторые у нас ипэшники, айтишники и прочие сторонники олигархата. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком и в плане материального обеспечения. Госслужащий - это не значит, что в 10 раз зарплата выше. Но все должно быть достойно. Чтобы не было этого контраста, как в советские времена при Горбачеве: секретарям райкомов, обкомов и прочим зарплату подняли в два раза и сразу вызвали агрессию у народа, потому что народ жил непросто. То есть вот тут привязанность должна быть к народу. С другой стороны, и нищими государственные служащие тоже не должны ходить. Тогда, может быть, меньше и коррупции будет. Хотя я не сторонник того, что, если кому-то дать большую зарплату, значит, он взятки напрочь перестанет брать. Всегда денег мало. Но уже будет думать: "Возьму взятку - не только выгонят, посадят. А тут все-таки нормальная зарплата и служба". Поэтому эти вопросы надо четко определить и обозначить. Статус госслужащего поднимется высоко, но и требования будут соответствующие. Я об этом говорил еще на Всебелорусском народном собрании. Вот работа по перерегистрации некоммерческих организаций. Уже больше месяца прошло - я не вижу реакции со стороны Администрации Президента и присутствующих. Вы что, ждете новой волны? Нам уже политологи, наши сторонники (депутаты и другие) пальцем показывают, уже требуют: "Вы зачистите общество, мы видим, что происходило". А мы чего ждем? Вы же знаете, что через эти структуры идет финансирование этих бандитов внутри страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Обновление закона о госслужбе стало делом поистине общественным. К разработке подключили не только госслужащих, чтобы избежать упреков, что власть подчищает правовое поле под свои запросы. Закон даже дошел до Овального зала, получив большинство голосов депутатов в первом чтении. Но торопиться в итоге не стали. Мол, дело государственной важности (а за ним ведь развитие страны и благосостояние людей) не терпит спешки.

Нам нужно быть абсолютно уверенными в правильности задаваемых направлений развития госслужбы. Еще раз подчеркну свои требования: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а может быть где-то даже и выше. Но палку перегнуть, конечно, ни в коем случае нельзя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Военных Александр Лукашенко вспомнит не случайно. Госслужбу представят единой системой. С общими для всех принципами и требованиями. Словом, государственная, военная и военизированная (как то МСЧ или МВД) будут под одним крылом закона. Опыт людей в погонах будет кстати: дисциплину и ответственность гражданских готовы приравнять по статусу к военнослужащим. С их гарантиями за безукоризненную службу и высоким спросом за исполнение. Пропишут и правила служебной этики.

Закон о госслужбе пропишет правила служебной этики

В разрозненном виде эти требования сегодня существуют, ведь закон создавался не на ровном месте, в нем развиваются те традиции, нормы, которые заложены в действующем законе. Тем не менее правила служебной этики будут четко регламентированы, как и поведение не только на службе, но и в нерабочее время, как себя вести, в том числе и как общаться со средствами массовой информации в рамках своей служебной деятельности. Государственный служащий должен быть примером для всех граждан нашей страны.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

И еще один нюанс из разряда стимулов. Сегодня не каждый успешный глава предприятия готов идти во власть. Пугает гиперответственность и финансовая отдача, несоразмерная этому грузу. Мол, бизнес приносит больше. Но тем хозяйственникам, кто принципиально не против карьеры в госструктурах, предложат еще одно подспорье.

Например, для тех, кто придет на госслужбу, проработав ряд лет в руководстве сельхозпредприятий, других организаций, стаж работы на прежней должности будет частично засчитываться в стаж работы на госслужбе. Не секрет, что к нам приходят на работу патриотичные, преданные люди в возрасте 40 лет и более, проработав руководителями организаций, и к выходу в отставку у них не набирается стаж госслужбы. Вот такие технические тонкости в новом законе будут учтены.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

Словом, это не финальная точка. Скорее многоточие. Предстоит еще не одно экспертное сито, ведь каждый конкретный чиновник словно зеркало всей вертикали. А на местах лишь так и судят об авторитете системы власти. Так что резонный посыл - в госаппарате нет места слабым звеньям и откровенно слабым менеджерам. В том смысле, что управленческий портфель не должен быть чемоданом без ручки, когда и нести тяжело, и бросить жалко. Буква закона подскажет, кому по силам будет ноша.

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