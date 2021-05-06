А. Лукашенко: Статус госслужбы поднимут высоко, но и требования будут соответствующие

Здесь не должно быть какого-то перехлеста: если госслужащий, значит, растопырил пальцы, как некоторые у нас ипэшники, айтишники и прочие сторонники олигархата. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком и в плане материального обеспечения. Госслужащий - это не значит, что в 10 раз зарплата выше. Но все должно быть достойно. Чтобы не было этого контраста, как в советские времена при Горбачеве: секретарям райкомов, обкомов и прочим зарплату подняли в два раза и сразу вызвали агрессию у народа, потому что народ жил непросто. То есть вот тут привязанность должна быть к народу. С другой стороны, и нищими государственные служащие тоже не должны ходить. Тогда, может быть, меньше и коррупции будет. Хотя я не сторонник того, что, если кому-то дать большую зарплату, значит, он взятки напрочь перестанет брать. Всегда денег мало. Но уже будет думать: "Возьму взятку - не только выгонят, посадят. А тут все-таки нормальная зарплата и служба". Поэтому эти вопросы надо четко определить и обозначить. Статус госслужащего поднимется высоко, но и требования будут соответствующие. Я об этом говорил еще на Всебелорусском народном собрании. Вот работа по перерегистрации некоммерческих организаций. Уже больше месяца прошло - я не вижу реакции со стороны Администрации Президента и присутствующих. Вы что, ждете новой волны? Нам уже политологи, наши сторонники (депутаты и другие) пальцем показывают, уже требуют: "Вы зачистите общество, мы видим, что происходило". А мы чего ждем? Вы же знаете, что через эти структуры идет финансирование этих бандитов внутри страны.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь