А. Лукашенко: Суть суверенитета и независимости - в определении своей судьбы именно белорусским народом и каждым человеком в отдельности

Суть суверенитета и независимости - в определении своей судьбы именно белорусским народом и каждым человеком в отдельности. Это подчеркнул сегодня Александр Лукашенко в общении с жителями агрогородка Тихиничи во время рабочей поездки по Гомельской области.

Президент побывал в хозяйстве, которое не только успешно развивается и прирастает выручкой от продаж продукции, но и несет социальную нагрузку. Белорусское государство намерено и дальше поддерживать такие сельхозпредприятия. Глава государства заглянул на мехдвор. Не ограничился докладами чиновников и положением дел интересовался у рядовых работников. Например, хватает ли инструмента для ремонта и как налажено обслуживание техники. А на поле с озимой тритикале увидел в деле новый самоходный зерноуборочный комбайн. Крупные хозяйства подтягивают инфраструктуру деревень, что и показывает пример Тихиничей. И о стратегии развития говорили уже во время встречи с жителями. Темы разные - от производства вакцины до обновления Конституции и более глобального - сути суверенитета и независимости.

Какой может быть деревня будущего? Президент рассказал буквально у школьной доски. Агрогородок Тихиничи вошел в проект с одноименным названием. Цель - создать условия для жизни на селе не хуже городских. Так, за последние два года в Тихиничах обновили дороги, озеленили и благоустроили территорию, отремонтировали и построили спортивные объекты и многое другое.

В Гомельской области в проект включили 23 населенных пункта (всего по стране их 170). В них активно развивают производство и социальную сферу. Дальнейшую стратегию Президент разложил буквально по полочкам.

В целом встреча получилась очень насыщенной и душевной. А ее концовка заставила всех улыбнуться. Ушастый подарок, который преподнесла многодетная семья Анатолия и Натальи Выдронок, тут же оказался на руках у главы государства. Александр Лукашенко в долгу не остался. В семье четверо детей. Все уехали с подарками.

Работа по преобразованию агрогородка Тихиничи в деревню будущего продолжится еще 4 года. Другие темы рабочей поездки Президента в наших итоговых выпусках.