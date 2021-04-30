А. Лукашенко требует от милиции обеспечить надежную защиту интересов белорусских граждан

Я считаю, что те меры реагирования, которые были приняты после августа 2020 года и по окончании 2020 года, оказали влияние. И есть возможность планомерно работать с точки зрения проведения оперативно-разыскных мероприятий и вообще профилактических, не просто по стабилизации, а по наведению дальнейшего порядка и профилактики возможных противоправных проявлений. Думаю, что в целом все уже поняли, что необходимо жить строго по закону и меры реагирования независимо от личности будут применяться исходя из законодательной базы, которая имеется в нашей стране

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома