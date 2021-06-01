А. Лукашенко: Цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси

Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям ХХVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям TIBO-2021.

"В современном мире высокие технологии - важная движущая сила развития экономики и улучшения качества жизни людей. Цифровая трансформация всех сфер современного общества является одним из национальных приоритетов Беларуси", - отметил глава государства.

"TIBO - это отличная площадка для развития информационно-коммуникационных технологий, эффективного сотрудничества представителей научных и деловых кругов. Выстраивая открытый диалог здесь, вы участвуете в процессе формирования идей ближайшего будущего",- говорится в приветствии.