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А. Лукашенко: Цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси
Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям ХХVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям TIBO-2021.
"В современном мире высокие технологии - важная движущая сила развития экономики и улучшения качества жизни людей. Цифровая трансформация всех сфер современного общества является одним из национальных приоритетов Беларуси", - отметил глава государства.
"TIBO - это отличная площадка для развития информационно-коммуникационных технологий, эффективного сотрудничества представителей научных и деловых кругов. Выстраивая открытый диалог здесь, вы участвуете в процессе формирования идей ближайшего будущего",- говорится в приветствии.
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