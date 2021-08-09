А. Лукашенко: У Зеленского был шанс - он мог стать миротворцем

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что у Президента Владимира Зеленского был шанс стать миротворцем в Украине и серьезно продвинуться в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БелТА.