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А. Лукашенко: У Зеленского был шанс - он мог стать миротворцем

А. Лукашенко: У Зеленского был шанс - он мог стать миротворцем

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что у Президента Владимира Зеленского был шанс стать миротворцем в Украине и серьезно продвинуться в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БелТА.

Сам глава белорусского государства подтвердил, что, как и прежде, готов при необходимости содействовать этому процессу, хоть и не любит посредничество.


Смотрите прямую трансляцию "Большого разговора с Президентом" на "Беларусь 1".


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