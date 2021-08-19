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А. Лукашенко: Уплата налогов - это дело святое
Уплата налогов - это дело святое. Данный тезис Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым, сообщает БЕЛТА.
"Уплата налогов - это дело святое. Я очень часто приводил примеры других государств, где ответственность за нарушения налогового законодательства самая страшная. В так называемых демократических странах - США и других. Преступление номер один - это неуплата налогов. Может быть, поэтому они богатые государства. Потому что там каждый человек, любой человек не думает даже о том, чтобы как-то не уплатить налоги или обойти налоговое законодательство. Вперед заплатит, чтобы к нему не было претензий", - заявил глава государства.
Президентотметил, что в части работ налоговой системы ранее уже давалось много поручений и теперь необходимо оценить, как идет процесс: "Мы кое-что увидели и извлекли уроки из прошлого, особенно прошлого года. Было поручено усовершенствовать налоговое законодательство. Это главный вопрос - как идет совершенствование?"
Не надо закончить факультет и изучать высшую математику, чтобы вычислить налоги. Поэтому налоговое законодательство постоянно требует совершенствования.
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