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А. Лукашенко: Уплата налогов - это дело святое

А. Лукашенко: Уплата налогов - это дело святое

Уплата налогов - это дело святое. Данный тезис Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым, сообщает БЕЛТА.

"Уплата налогов - это дело святое. Я очень часто приводил примеры других государств, где ответственность за нарушения налогового законодательства самая страшная. В так называемых демократических странах - США и других. Преступление номер один - это неуплата налогов. Может быть, поэтому они богатые государства. Потому что там каждый человек, любой человек не думает даже о том, чтобы как-то не уплатить налоги или обойти налоговое законодательство. Вперед заплатит, чтобы к нему не было претензий", - заявил глава государства.

Президентотметил, что в части работ налоговой системы ранее уже давалось много поручений и теперь необходимо оценить, как идет процесс: "Мы кое-что увидели и извлекли уроки из прошлого, особенно прошлого года. Было поручено усовершенствовать налоговое законодательство. Это главный вопрос - как идет совершенствование?"

Не надо закончить факультет и изучать высшую математику, чтобы вычислить налоги. Поэтому налоговое законодательство постоянно требует совершенствования.
Александр Лукашенкоподчеркнул, что граждане должны понимать, за что и сколько необходимо платить, а потому все должно быть максимально просто



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