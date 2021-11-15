А. Лукашенко: Упрекать Беларусь в потворстве нелегальной миграции - полная глупость

Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с рабочей группой по дошлифовке проекта Конституции. На фоне происходящих событий на белорусско-польской границе, разговор, ожидаемо, был гораздо шире. Президент отверг обвинения в адрес нашего государства о недопуске гуманитарной помощи беженцам - слышать их более чем странно. Особенно если учесть, что Александр Лукашенко лично поручил упорядочить и организовать доставку и распределение жизненно необходимых продуктов питания и вещей.