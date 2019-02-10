А. Лукашенко: Уже к следующей зиме в Беларуси наладят производство хороших отечественных лыж

Уже к следующей зиме в Беларуси наладят производство хороших отечественных лыж, пригодных для массового спорта и подготовки спортсменов. А атлетов топ-уровня будут комплектовать продукцией мировых производителей.







Об этом Президент Беларуси вчера заявил журналистам во время спортивного праздника "Минская лыжня". Представителей СМИ интересовали многие вопросы, например, нюансы подготовки к таким стартам, учитывая плотный график Главы государства. Отдельно речь пошла об импортозамещении в лыжном спорте. Еще осенью наша промышленность заслужила долю критики за не самый качественный инвентарь. Есть ли перспективы в этом направлении у наших производителей?

Глава государства не только пообщался с гостями праздника и журналистами, но также принял участие в биатлонной эстафетной гонке

Всего в ней вышли на старт сразу два десятка команд. Кроме представителей высших органов власти, в этой гонке соревновались известные спортсмены и деятели различных сфер, звезды белорусской эстрады и журналисты. Конечно, в любительских соревнованиях главное - участие. Но тем не менее борьба за первое место получилась очень даже серьезной.



Традиционно сильная команда Президента подтвердила свой статус фаворита



В качестве финишера на последнем завершающем круге выступил и сам Глава государства. Александр Лукашенко прошел всю дистанцию, не допустив ни одного промаха.





