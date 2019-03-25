А. Лукашенко: В Беларуси необходимо активно генерировать новые направления в сельском хозяйстве

В Беларуси, кроме развития традиционных, необходимо активно генерировать новые направления в сельском хозяйстве. Такую задачу сегодня поставил Президент, посещая предприятие "Газовик-Сипаково" в Шкловском районе. Главе государства доложили о социально-экономическом развитии этого региона и в целом Могилевской области. А также о проведении весенне-полевых работ. Массовая посевная уже началась. Закономерно активнее идет на юге, в Брестской и Гомельской областях.





В этом году перед аграриями стоит задача получить не меньше 8 с половиной миллионов тонн зерна. А вот в восточном регионе только некоторые хозяйства начали подсев трав, но о массовом выходе в поля техники еще речь не идет. Предстоящую неделю ожидаются заморозки, поэтому не исключено, что только с апреля начнется массовый старт. Президента детально проинформировали и о результатах работы предприятия "Газовик-Сипаково".





За прошлый год показатели здесь одни из лучших в Шкловском районе. Занимаются здесь производством мясо-молочной продукции и намерены расширять это направление. Впечатляет и урожайность рапса, в прошлом году она составила 38 ц/га, на 90% удается обеспечивать хозяйство белком для комбикорма в собственном цеху. В свое время агрономическая служба предприятия проделала большую работу по увеличению посева многолетних трав, это уже тысяча 400 гектаров, преобладают клевер и люцерна. Таких же новаций и агроэкспериментов Глава государства требует во всех сферах АПК.



