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А. Лукашенко в Шклове проводит встречу по вопросам территориальной обороны

А. Лукашенко в Шклове проводит встречу по вопросам территориальной обороны

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Шклове проводит встречу по вопросам территориальной обороны, передает корреспондент БелТА.


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