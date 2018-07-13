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А.Лукашенко: Витебский фестиваль служит благородным целям
На сцене Летнего амфитеатра состоялось торжественное открытие "Славянского базара".
Витебский фестиваль служит благородным целям. Об этом сегодня говорил Президент Александр Лукашенко, обращаясь к гостям форума. Глава государства особо отметил царящую здесь уникальную атмосферу межнациональной дружбы, которая существует вне государственных границ, вне политических и религиозных взглядов и убеждений. Нынешний фестиваль собрал на берегах Западной Двины представителей более 40 стран.
Александр Лукашенко ежегодно присутствует на открытии этого масштабного международного фестиваля искусств. На торжественной церемонии Глава белорусского государства по традиции вручил специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию". В этот раз ее лауреатом стала советская и казахстанская эстрадная певица, актриса, педагог-профессор, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Специальный приз "Золотую лиру" в награду из рук Александра Лукашенко получил обладатель Гран-при 16-го Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018". Им стал юный артист из Украины Александр Балабанов. Напомним, торжественная церемония открытия "Славянского базара в Витебске" - сегодня в 22:00 на телеканале "Беларусь 1".
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