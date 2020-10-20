А.Лукашенко: Время требует верных и преданных государству людей, чтобы страну не порвали на куски

Общественно-политическая ситуация, новая Конституция, выбор белорусского народа и руководители новой формации. Таким разноплановым получился кадровый день во Дворце Независимости. Он несколько раз переносился, решение по персоналиям принималось не так быстро. Почему? Об этом тоже расскажем. Но сперва о тех, кому уже предстоит активно включиться в работу. Президент сегодня назначил помощника по Могилевской области. Замена произошла и в команде региональных руководителей. Новый гендиректор у новополоцкого "Нафтана". Другие ректоры и в трех белорусских вузах.







Назначения попали на красивую дату: 20.10.20, правда, время не самое простое. И сейчас особенно важно, чтобы управленцы были надежной опорой государственности. Это как в жизни: когда есть на кого опереться, успешный результат обеспечен. Наше достояние - спокойная и мирная страна. Нам есть что терять. Сегодня это осознали даже те, кто еще совсем недавно говорил обратное. Время пройдет, эмоции улягутся, всем нам жить в одной стране. Какой? Вопрос адресован каждому.

Президент это неоднократно подчеркивал, сегодня было много сказано о важности диалога. Только белорусский народ вправе определять свою судьбу. Итоги кадрового вторника в репортаже Илоны Красутской.





Кадровый вторник: громкие должности и заявления

Этот кадровый день то откладывался, то внезапно переносился. Ходили слухи, чья-то кандидатура вызывает сомнение. Ведь прежде чем принять решение, президент тщательно изучает кандидатов. А конкуренция приличная, на одну должность бывает сразу несколько претендентов. К такому ореолу таинственности автоматом клеят ярлык «сенсация». По факту сегодня без громких фамилий, зато с громкими должностями и заявлениями.

У президента новый помощник в Могилевской области

У Александра Лукашенко новый помощник в Могилевской области. Должность была вакантной полгода, с тех пор глаза и уши президента в регионе Александр Субботин перешел в правительство вице-премьером. За восточный регион теперь ответственен Леонид Мартынюк. Уже экс-глава Березовского райисполкома переедет с юга страны на восток. Такие географические контрасты для опытного человека точно не препятствие.

Л. Мартынюк: Развитие производственного комплекса и АПК в Могилевской области нужно ускорить

Вместо Леонида Мартынюка Березовский район возглавит Сергей Бартош. До назначения в Брестском исполкоме курировал сельское хозяйство. И еще одна региональная рокировка в Брестской области. Первый заместитель Столинского райисполкома Николай Мороз станет председателем Ляховичского. Все привыкли, что к местной вертикали у президента два основных требования: экономика и работа с людьми. Сейчас, как в том анекдоте, хоть разорвись. Все важно. В регионах, конечно, поспокойнее. Это не Минск со своими маршами выходного дня и тем не менее.

Президент о протестных акциях: Многие уже прозрели и увидели, кто рвется к власти

Которые выходные в Минске мы видим спад уличной активности. И пусть не сразу, но люди поняли, кто есть кто. Правоохранители привыкли к новой волне звонков. Кто-то, не выбирая выражений, изливает душу, как достали блокировка дорог и уличные бродилки. Точка кипения у многих достигнет предела, когда на привычную жизнь отведено лишь 5 рабочих дней в неделю.

На "Нафтане" новый директор - что о нем известно

Новый директор на "Нафтане" - Андрей Сойко. Ему всего 40. Но какой бэкграунд - работал зампредом Белнефтехима, на руководящих должностях, успел и на Могилевхимволокне и лидской "Лакокраске". Человек в теме - так или иначе всю жизнь в структуре концерна. Придется еще, конечно, освоиться, но по ускоренной программе. Впереди запуск инвестпроекта - установки коксования, сердца топливной линейки. Ввод комплекса позволит углубить переработку углеводородного сырья до 90 %, т. е. выжать из нефти максимум.Дедлайн - апрель.Как говорится, ломать не строить. И, если одни призывают разрушить то, что есть - обвалить экономику, бойкотировать отечественное по указке телеграм-каналов, тогда, другим, которым и не нужно никому ничего доказывать, приходится бороться. С государственной символикой выходят люди разных поколений, возрастов и статусов, которые осознают ценность того, что у нас есть.

Новые ректоры в трех вузах: БГУКИ, МГЛУ И БрГТУ

- в Брестском техническом университете ректором стал Александр Баханович, он переедет из столичного БНТУ. Наталья Лаптева - теперь ректор Минского лингвистического университета. Белгосуниверситет культуры и искусств тоже возглавит женщина, Наталья Карчевская. Кадровые перестановки были предсказуемы - президент анонсировал ротацию в высшей школе. Молодое поколение стало слишком активно проявлять интерес к политической жизни страны. Нет проблем. Главное - в рамках закона.

Ректор МГЛУ: Важно развивать политическую культуру

"Развитие политической культуры студентов должно стать одной из ключевых задач. Такую точку зрения выразила журналистам Наталья Лаптева, которая сегодня согласована на должность ректора Минского государственного лингвистического университета. Политическая культура будет помогать студентам принимать взвешенные решения, определять свою позицию, основываясь на знаниях, истории, позитивном опыте", - обратила внимание Наталья Лаптева. При этом она заметила, комментируя актуальную ситуацию: "Наверное, произошел определенный момент, когда очень хочется принимать решения, но уровень политической культуры еще предполагает ее определенное развитие. Развитие политической культуры сейчас станет одной из ключевых задач с тем, чтобы помочь студентам обрести аргументативную базу при принятии решений".

Наталья Лаптева рассказала о намерении проводить диалоговые площадки с представителями профильных организаций, ведомств, способных конструктивно и компетентно объяснять, показывать закономерности развития общества, правила принятия решений, модели поведения. "Потому что именно в диалоге, во взаимодействии мы проверяем свои позиции, формируем новые взгляды, опять же, взвешиваем, определяя свои за и против".

Конструктивный диалог - умение слушать и слышать