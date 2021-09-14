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А. Лукашенко вручил госнаграды в преддверии Дня народного единства
Новая традиция в честь большого праздника. Сегодня во Дворце Независимости впервые вручали государственные награды в преддверии Дня народного единства.
Профессионалы своего дела
Обладатели наград - настоящие профессионалы своего дела. Артисты, ученые, педагоги, финансисты, аграрии, военные. Каждый на своем фронте, но вместе делают максимум, чтобы страна поступательно развивалась. Экскурсия по главным залам Дворца Независимости также символична. Все это тоже сделано белорусами и уже пропитано историей больших решений и достижений.
Сохранить страну для будущих поколений
17 сентября 1939 года - важная веха в истории формирования белорусской нации. Воссоединение Западной и Восточной Беларуси стало судьбоносным для нашей страны, которая уже потом прошла самую кровопролитную в истории войну, политические, экономические потрясения. Сегодня мы просто обязаны сохранить свою Беларусь для будущих поколений.
Президент вручил госнаграды в преддверии Дня народного единства
Кульминация - это, конечно, признание лично от главы государства. Торжественно и заслуженно.
Почти четыре десятка самых достойных белорусов сегодня получили свои награды. Многолетний упорный труд и результат, которым по праву гордится страна!
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