А. Лукашенко встретился с главой НОК

Наблюдаю за мероприятиями, которые вы проводите с местными органами власти. Вроде неплохо получается. Людей, говорят, очень много присутствует на них. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокi", который недавно стал настоящим праздником для жителей Орши и гостей города. До этого его провели в Лиде, на очереди Кобрин, Мозырь, Бобруйск, Жодино. Надо продолжать это, - подчеркнул Президент. - Надо в этих городах, которые мы всегда обделяли вниманием, уважить людей и провести мероприятия. Затем будем смотреть на мероприятия другого плана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь