А. Лукашенко вторую неделю лично отслеживает состояние системы здравоохранения на местах

Уже вторую неделю Александр Лукашенко лично отслеживает состояние дел на местах. Ведь если сейчас прекратить прием пациентов с каким-то заболеванием, то после пандемии учреждения здравоохранения будут переполнены. Президент подробно расспрашивал обо всех волнующих вопросах и проблемах.

Глава государства в очередной раз побывал и в так называемой красной зоне, а также пообщался с работниками больницы. Обсудили как профильные, медицинские вопросы, так и актуальные темы информационной повестки. В частности, речь шла о возможных поставках белорусской электроэнергии в Литву и Украину, обстановке на границе, а также жилищном строительстве.