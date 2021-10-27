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А. Лукашенко вторую неделю лично отслеживает состояние системы здравоохранения на местах

Даже во время пандемии нельзя останавливать плановую медицинскую помощь. Президент накануне посетил Лидскую районную больницу.

Уже вторую неделю Александр Лукашенко лично отслеживает состояние дел на местах. Ведь если сейчас прекратить прием пациентов с каким-то заболеванием, то после пандемии учреждения здравоохранения будут переполнены. Президент подробно расспрашивал обо всех волнующих вопросах и проблемах.

Глава государства в очередной раз побывал и в так называемой красной зоне, а также пообщался с работниками больницы. Обсудили как профильные, медицинские вопросы, так и актуальные темы информационной повестки. В частности, речь шла о возможных поставках белорусской электроэнергии в Литву и Украину, обстановке на границе, а также жилищном строительстве.

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