А. Лукашенко: Введение санкций против Беларуси повышает актуальность диверсификации экономики страны

Региональное развитие, эффективная работа в условиях санкционного давления, новые точки роста для экономик областей и каждого конкретного района. Насыщенной и местами непредсказуемой выдалась сегодня рабочая поездка Президента по регионам. Предметный разговор состоялся в Свислочском районе, которому присвоен статус территории, отстающей по социально-экономическому развитию. Впрочем, у правительства есть план, как поднять на должный уровень подобные регионы. В частности, за счет строительства новых и модернизации старых предприятий, а также формирования социальной инфраструктуры. На примере этого района обсудили стратегию. Итак 4 объекта. Часть из них в тенденции последних поездок не по плану. После предварительного доклада Комитета госконтроля Президент добавил и проблемные точки, чтобы говорить не только об успехах, но и проблемах. И такая внезапная инспекция стала хорошей встряской для руководителей. А далее совещание и беседа с жителями - глава государства никому не отказал в общении. И, кстати, получилось очень душевно. Обо всем по порядку в нашем репортаже. Рассказывает Наталья Бреус.

Это, конечно, не белорусский юг, но и на нашем западе сегодня припекало неслабо. В такую жару лучше сидеть в тени. Приехав на Гродненщину, Президент сразу скажет, что отсидеться в теньке не получится. Надо шевелиться, имея в виду и развитие региона, и вообще страны. Доклад губернатора на позитиве – область среди первых по темпам роста экономики.

О работе в АПК: Все упирается в дисциплину

Гродненская область славится своим мощным аграрным сектором. Но вопросы Президент все равно задает. Что с укосом трав, кормами для животных, укомплектованностью ферм. Секрет успеха работы на земле давно известен - кадры, дисциплина, технологии.

Не дай бог война, мы бы тут все встали и защищали страну. Почему сейчас, в относительно мирное время мы не хотим поработать? Ведь все в дисциплине. Только дисциплина. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Предприятию "Ханчицы-Неман", на котором ведут этот разговор, есть чем похвастаться. Среди лучших. 10 тысяч тонн молока с коровы - прилично. Но хотят еще больше. Буренок лелеют - в такую жару для них даже специальный охлаждающий душ.

СПК работает под крылом Гродненской табачной фабрики. Так проще справляться с трудностями и выдерживать конкуренцию. Как это порой тяжко, на производстве знают как нигде.

Готовятся к тому, чтобы как-то защититься от торговли сигаретами. Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок. Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Конкуренция на рынке была, есть и будет только расти. Но спрос на продовольствие тоже растет, что на руку аграриям. Сегодня живые деньги - это в первую очередь молоко и рапс.

А. Лукашенко поручил запретить вывоз семян рапса из страны

Надо отрегулировать в целом вопросы по ценам и запретить вывоз семена рапса", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, вывозить из страны сырье, из которого получается хорошая продукция, и не переработать рапс по полному циклу на собственных предприятиях - это преступление.

Экономику Гродненщины в этом году сделало не только село, но и промышленность. Например, регион облюбовали инвесторы, которые занимаются деревообработкой. О развитии производств говорят на площадке логистического центра кампании "Кроноспан". Они делают плиты ДСП И МДФ и на внутренний рынок, и на экспорт. Услуги по логистике железнодорожных грузов готовы оказывать для всех. Полуфабрикат - это, конечно, хорошо, но Президент настойчиво предлагает двигаться дальше.

Александр Лукашенко смотрит, чем живет район. Закрытых объектов во время таких визитов точно нет - все чиновники это давно знают. Так что пару незапланированных остановок никого не удивили, но, конечно, напрягли. После предварительного доклада Комитета госконтроля Президент добавил в маршрут и проблемные точки. Местную сельхозтехнику вряд ли назовешь показательной. А ведь может стать, например, хорошей площадкой для мастерских.

Еще одно предприятие в докладе госконтроля зацепило Президента. Так что было сказано - надо заехать. Местная пекарня - небольшой цех, где выпускают хлеб и сдобу. Возле печи всегда горячо, а в +30 и подавно. Но встречают Президента работницы бойко.

Губернатор признается, бывая в районе, обязательно увозит свислочский хлеб с собой. Пекари вкладывают душу. Все, кто пробует, говорят, что как в детстве. Сохранить мини-производство, но осовременить - резюме Президента.

Что смотрят по ходу движения, так это строительную площадку. В Свислочском районе возводят новый деревообрабатывающий завод. Начали зимой, завершат в следующем году. Это будет современное предприятие по производству сухих пиломатериалов, строганного бруса и пеллет. Говорят, шаг к укреплению кластера лесопереработки в регионе. Да и для района много значит - 200 новых рабочих мест. О Свислочском в частности и о Гродненщине в целом обстоятельно говорят на совещании с участием руководителей всех районов.

Ваш регион - один из тех, которому с легкой руки правительства присвоили статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития. К этой же категории отнесли и Зельвенский район. Но я бы сказал иначе: это перспективные районы, которым требуется грамотная стратегия, нацеленная на опережающее развитие.Новые предприятия должны производить продукцию с высокой добавленной стоимостью и приносить максимум дохода. Просто так, чтобы людей занять, нам уже такие производства не надо. Надо строить те объекты, на которых наши люди будут получать нормальную заработную плату, минимум в три раза выше, чем средняя по республике. И самое главное, чтобы тот ресурс, которым мы обладаем (особенно лес, земля и так далее), был переработан и получена продукция и с большей добавленной стоимостью. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

С одной стороны гродненцам повезло - такой проект у них есть. Это новый азотный комплекс. Но это больше "республика". Так что задачу губернатору предложить еще и региональный никто не снимает. Что оставят после себя - должны подумать и райпреды. Главный критерий - прибыль и польза для людей. При этом важно кадрово не оголить село.

Драйверами роста станут такие производства. Точки роста. Если наше поколение сейчас не заложит основу, то молодым людям, новому поколению будет очень тяжело. Вы же видите: у нас новое поколение беглых. Они о чем говорят? Как отобрать и поделить. Они не говорят о том, что надо производить, сеять, убирать, какие-то проекты создавать. Нет. Приватизация. И надо же будет рассчитаться за то, что их там содержат. Поэтому ни в коем случае нельзя страну никому отдавать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В таких небольших районах как Зельвенский или Свислочский ничего особо не надо и придумывать. Здесь, впрочем, как и везде, нужно просто делать ставку на местное сырье. Вот как в деревообработке.

Надо думать и в связи с санкциями о диверсификации. Не надо страдать, что нам некуда продавать, - сказал глава государства. - Поэтому обрушения быть не должно, пугать нас в этом плане не надо. Выдержим. Есть с кем работать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Принцип работы с инвесторами остается прежним: "не мешать, а поддерживать". И в этой связи от Президента поручение правительству по работе свободных экономических зон.

Надо принять решение о "закрытии" этих свободных зон, я имею в виду, чтобы мы их больше не расширяли. Только в точечном порядке. Привезли высокие технологии - мы предоставим вам те же льготы, что в свободной зоне. Но не надо нам их расширять по всей стране и ставить в неравные условия предприятия. Продумайте и внесите предложения, чтобы мы прекратили эту практику. Не так много у нас инвесторов, которым надо будет предоставить льготы или помочь по сырью. Мы можем в частном порядке это сделать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

А. Лукашенко: средняя зарплата по стране к концу пятилетки $700-800 - неплохо, а $1000 - прекрасно

Работа и зарплата - на первом месте. Будут современные производства - район будет жить. Александр Лукашенко напоминает, что важно подтянуть отстающих по доходам.

Если мы за пятилетку по $700-800 средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Встреча Президента с жителями Свислочского района

Этот визит стал поводом поговорить о перспективах Гродненской области. Обсудили будущее абсолютно каждого района. По каждому определились со стратегией. Пока шло совещание, к центральной площади, несмотря на жару, сходились местные жители. Президент скажет: "Давно не был у вас, но, как и обещал, приехал".

Глава государства рассказал о своей поездке, посещенных предприятиях и об итогах проведенного совещания.

Мы хотим здесь осуществить крупные проекты по деревообработке. Откровенно говоря, я так прижимисто отношусь к использованию лесных ресурсов (это, как и земля, наше богатство), но вижу, что мы недорабатываем. У нас много леса не перерабатывается вовремя, перестаивает. И есть очень много леса на болотах, в низких местах - тоже никто не хочет заготавливать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Дать спокойно работать всем, кто хочет, будь он белорус, поляк или литовец. Это скажет Президент чиновникам и повторит эту мысль и во время общения с местными жителями. Разногласия стран не должны влиять на народы. Людям не нужна драка.

Я попросил руководителей: смотрите, чтобы мы ни в коем случае не обидели польское население. Люди же ни в чем не виноваты. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

А. Лукашенко: Не будет порядка - нас разделят на куски и куда-то присоединят

Месседж Президента понятен - все-таки приграничье. Люди живут разных национальностей. Но это вряд ли особый подход к региону - скорее общая политика.

Не будет порядка - у нас нет перспектив. Нас опять разделят на куски, порвут и куда-то присоединяя. Берегите свой кусок земли, ни в коем случае никому не поддавайтесь. Мы не допустим никакой горячей войны. Они развязали против нас гибридную войну, из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунутся, поверьте. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Если вопросы и остались - их вполне можно будет обсудить в самое ближайшее время. Не пройдет и месяца, как Президент обещал снова побывать в Гродно. Но вот то, что приграничному Свислочскому району в аутсайдерах не быть - это точно!