А. Лукашенко: Я готов вести диалог с представителями оппозиции, но не с предателями и террористами

О ситуации в стране и мире, отношениях с давними партнерами, транзите власти и возможном диалоге с представителями оппозиции. Президент накануне расставил акценты в интервью ведущим медиа нашей страны и ближнего зарубежья. Этот год стал серьезным испытанием для многих государств. Непростое время переживает и Беларусь. И дело не только в пандемии, которую глава государства назвал «ширмой для глобального передела мира". Накаляют ситуацию протесты, которые в телеграм-каналах настойчиво подают как якобы мирные. За призывами выходить на улицу и расшатывать экономику стоит глобальная цель по уничтожению страны. Александр Лукашенко считает, что участники протестных акций сильно радикализированы и просто так с улиц не уйдут. Но вопреки планам оппонентов нынешняя власть сделает все, чтобы обеспечить безопасность и решить экономические вопросы.

Глава государства сказал, что готов вести диалог с представителями оппозиции. Но только не с предателями и не с террористами. Спросили у Александра Лукашенко и о том, есть ли в принципе условия, при которых он бы пошел на переговоры со Светланой Тихановской?

А. Лукашенко прокомментировал отчисления в вузах

Впереди воскресенье, а значит телеграм-каналы опубликуют новые инструкции для тех, кто по указке должен выйти на улицы. Что называется, дурной пример заразителен, особенно среди молодого поколения. Некоторые студенты устроили так называемые забастовки в вузах. Тех, кто срывал учебный процесс и не захотел вернуться на лекции, не держали. Забастовки закончились точечными отчислениями.







Отчисленных студентов могут восстановить под гарантии

По поручению Президента, каждую такую ситуацию рассмотрят еще раз. Отчисленных студентов могут восстановить под гарантии. Окончательное решение примут комиссии. В их состав войдут ректоры, уполномоченные, свою роль сыграют общественники - Союз молодежи и профсоюзы, в том числе подключат и актив университета.

А. Лукашенко: События в Беларуси - урок для других постсоветских стран

События в Беларуси Александр Лукашенко назвал "серьезным уроком" для других постсоветских стран. Что касается внутренней повестки, Беларусь сосредоточила усилия на гражданском диалоге о будущем развитии. И это единственный путь возвращения к прежней спокойной жизни, уверен Александр Лукашенко. Сегодня цена ошибки слишком высока.

