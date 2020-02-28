А. Лукашенко: Занятость и зарплата всегда в центре внимания

Занятость, зарплаты, цены, рынок и условия труда… Важные вопросы для каждого работающего человека сегодня обсудили в Минске на VIII Съезде профсоюзов.





Президент принял участие в VIII Съезде ФПБ

В столицу прибыли более пятисот делегатов из каждого региона Беларуси.

. Президент считает эту организацию истинно народной - фундаментом, на котором держится баланс в обществе. В новейшей истории профсоюзное движение стало полноправным участником независимой Беларуси, голос которого слышат и наниматели, и руководство страны. Выступая перед делегатами, белорусский лидер затронул и важную тему заработной платы.

Президент насторожен ростом цен на отдельные продукты питания

Откровенно высказался Александр Лукашенко и про другие наболевшие вопросы. Президент призвал Федерацию профсоюзов присоединиться к активному мониторингу цен на самые необходимые продукты питания. Многое предстоит сделать на предприятиях. Проблемные производства надо спасать, а не банкротить!

Президент вручил ФПБ Почетное государственное знамя Беларуси