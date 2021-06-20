А. Лукашенко: Защите Родины важно придать всенародный характер

Президент большую часть рабочей недели провел в командировке в регионах. Началось все с Оршанского района. Это территория особого внимания, в том числе и авиаремонтный завод.

Однако в прицеле главы государства в первую очередь повышение обороноспособности страны. Президент неоднократно повторит: защите Родины важно придать всенародный характер. Этому нас учит в том числе история не только Бреста, всей страны.

Высокая мобилизация сил и ресурсов в каждом регионе. Время такое, что даже и не знаешь, когда понадобится. В общем обновление некоторых заводов, ситуация в ВПК и даже ряд кадровых решений - об этом расскажет наш политический обозреватель Ольга Анищенко.

Логично, что региональное турне Президента в Витебском регионе на неделе начиналось с Орши. То ли военпром, то ли аграрный вектор - промышленный потенциал оршанской земли, что называется, с размахом. В свое время именно Оршу было решено подвести под высокий стандарт регионального развития - пример для других. Целому ряду предприятий тогда, три года назад, нужно было все начинать фактически с чистого листа. И Президент то и дело приезжает сюда, чтобы оценить, как справляется местная власть на пару с правительством.

Оршанский мясоконсервный комбинат претерпевает модернизацию площадки

Оршанский мясоконсервный комбинат. На ладан дышит, сказали бы местные несколько лет назад. Оно и понятно: со времен Советов в отдельных цехах изменилось, прямо скажем, не многое. Но в последние годы здесь полным ходом идет модернизация площадки. Да такого уровня, что проект называют пилотом для страны. Отдельные сырьевые потоки по всей цепочке переработки - в этом новизна. Это и новое слово в развитии экспорта - станет возможным кошер и халяль. А значит, маячит как минимум перспективный китайский рынок.

Но надо бы поторопиться с реализацией. В определенные до 1 июля сроки на комбинате уложиться очевидно (и не только Президенту) не смогут: готовность цеха порядка 80 %. После долгих выяснений всех нюансов, кто и почему провалил стратегическую для района стройку, вердикт таков: во-первых, на предприятии новый директор (тот, что прежде был и.о.) и во-вторых, 4 месяца, чтобы запустить цеха в работу. Сжатые сроки не позволят трудиться спустя рукава.

Оршанская фабрика художественных изделий хранит традиции производства с национальным колоритом

Оршанская фабрика художественных изделий. Стратегическим предприятие, конечно, не назвать. Но здесь тоже работают наши люди. Да еще мастера своего дела, каких еще поискать. На фабрике бережно хранят традиции производства с национальным колоритом, что не всегда в духе рыночных отношений. И не приносит сверхдоходов. Но чтобы дать оценку состоянию дел, как оказалось, вовсе не нужно вникать в производственную бухгалтерию.

Президенту предлагали передать фабрику обувщикам. Дескать, выжить, зарабатывая на сотканной красоте, сегодня сложно. Но сложно не значит невозможно. И Президент дает понять: простых решений здесь не будет. А учитывая дефицит швей, да еще в масштабах страны, коллектив сохранят. Но сменят подчинение.





Словом, фабрика перейдет под крыло Оршанского льнокомбината. Здесь будет новый директор и вполне презентабельный вид. Навести лоск поручено до конца года.

Ключевая тема работы в регионах - это развитие ВПК

Ключевой темой работы в регионах стало развитие военно-промышленного комплекса. В Оршанском районе - это целый кластер "Устье", где разрабатывают, модернизируют, производят, а еще тестируют средства поражения разных типов и классов. Опустим детали. Здесь не любят публичности. Оно и понятно: военная тайна. И надо понимать, все это не гонка вооружений. И не призыв к активным действиям. Скорее сигнал постоять за себя своими силами (если не сказать средствами) с такими арсеналом вовсе не выглядит архисложной задачей.

Нас то и дело проверяют на прочность. И "дальше - больше" уже не чья-то смелая фантазия. Укрепление собственной обороноспособности - вовсе не прихоть, а дань времени, которое все чаще получает нелицеприятное определение взрывоопасной обстановки. Не где-то далеко, а в европейском регионе. По-соседству. А если что? Чего будет стоить доверие внешним поставщикам? В этом и есть логика собственных разработок и производства высокоточного оружия. Поездка в Оршу - лишь инспекция. И важный посыл Президента: нам не нужны военные конфликты! Но всем бы такую уверенность.

Президент ориентирует оршанских оружейников на максимум в локализации. Тема на контроле. И уже не звучит в плоскости нерешаемых задач.

А. Лукашенко: Это важное подспорье в поддержке территориальной обороны

Стоит отметить, создание таких производств имеет под собой еще одну вескую причину. И здесь Александр Лукашенко сделает акцент - это важное подспорье в поддержке территориальной обороны. Такую еще называют всенародной. Т.е. все те, кто прошел военную службу, по своей сути могут и должны защитить свою землю и страну. И не важно, стоишь ты сегодня за станком, оказываешь помощь в больничной палате или трудишься в забое.





Насколько слаженно работает система территориальной обороны - на неделе на высшем уровне обсуждали в Шклове.

Одно дело - регулярные войска, другое - народные силы. Этот ресурс и больше, и мобильнее. Эдакий всенародный заслон, без которого сложно представить национальную защиту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я публично могу подтвердить - в случае конфликта каждый дом, каждый двор, глава семьи должны суметь защитить свою семью, себя и ту землю, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита.

Сегодня территориальная оборона - это 7 зон и 92 района. Во главе - губернаторы и власть на местах. Оно и понятно: кто, как не управленцы на местах, знают своих. И этот тандем местной вертикали с населением, скажем как противоядие от угроз любого порядка. В современном мире для разрушения порой и выстрелы не нужны. Но каждый должен на тот самый случай знать, чем и как ответить.

Нам самим на местах, председателям райисполкомов и облисполкомов, надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, каждого человека в лицо вместе с военкомом. К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Одна из целей встречи - дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне, а у нас их 7, в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение Президентом.

Все это, конечно, работа на упреждение. Никто ведь не заинтересован обострять. Тем более генералы и полковники, знакомые с изнанкой военной жизни. Другое дело, что трудная работа - защищать - уже не только их профессия.